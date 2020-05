Juanfran Moreno, desde Turquía: "En España no se está pensando en la salud"

Girona, 12 may (EFE).- El defensa español del Alanyaspor de la Superliga turca Juanfran Moreno denunció que, en España, "no se están pensando en la salud" de los futbolistas a la hora de planificar el regreso a la competición.

"Todo el mundo está haciendo esfuerzos en todos los aspectos. Pero una cosa es hacer un esfuerzo y otra jugar con la salud. Con la salud no se juega", manifestó Juanfran en una entrevista a EFE.

"En España no se está pensando nada, nada, en la salud. Ya puedes poner cinco cambios por encuentro, pero jugar cada 72 horas en verano es una locura. Dios quiera que no pase nada. Se está corriendo mucho", añadió el exjugador del Leganés.

El lateral madrileño, de 31 años, apuntó que, en estos días atípicos a causa de la pandemia de la COVID-19, el fútbol puede ser "una vía de escape importante para la sociedad" y que tiene que volver, "pero no a cualquier precio".

"No podemos parar el mundo por el virus, pero si se retoma el fútbol tiene que ser con precauciones. Soy el primero que quiere volver a jugar, pero todo esto tiene que hacerse con mucho, mucho, sentido común", subrayó Juanfran.

El defensa del Alanyaspor es partidario "de que se acaben todas las ligas", no solo las de Primera División: "Hay que hacer lo posible para volver a la normalidad. Y volver a la normalidad significa que se reemprendan las ligas de Primera y de Segunda, pero también las de Segunda B, Tercera y la liga femenina, donde se están viviendo situaciones complicadas".

"Al igual que se va a hacer todo lo posible para acabar la liga masculina, habría que haber hecho todo lo posible para acabar la femenina. Me parece increíble que haya gente que no las considere profesionales", apostilló.

En cuanto al reinicio de la Superliga turca, previsto por el próximo 12 de junio, Juanfran explicó que "no es seguro, porque dejaron abierta la posibilidad de atrasarlo en el caso de que hubiera un rebrote, pero se espera que sea así".

"Se jugará de domingo a domingo. Y yo no lo veo nada precipitado. Incluso habría retomado la competición antes. Hay muy pocos casos activos ya, y los curados superan por mucho a los casos positivos. La situación está muy controlada", precisa desde Turquía, donde, con casi el doble de población que España, se han registrado 140.000 casos y 3.800 fallecimientos.

"La situación ha estado siempre más controlada, más calmada, aquí. Es muy, muy, diferente. Se tomaron medidas muy rápidamente. Y se ha afrontado mucho mejor que en España. Mucho mejor. Con menos casos ya se cerró todo. Cuando se conoció el primer caso se jugó sin aficionados. Y cuando se conoció la primera muerte, se suspendió la liga", apuntó.

Además, Juanfran destacó el sistema sanitario del país otomano: "Es de una calidad altísima, no se ha visto desbordado en ningún momento. Aquí las UCI nunca han estado a más del 60%. En España se nos fue de las manos en algún momento".

A 3.000 kilómetros de su Madrid natal, el defensa dice estar "más preocupado que mucha gente que sale sin ningún sentido" a la calle. "Lo miro desde Turquía, donde, a pesar de que hay muchos menos casos y muchos menos fallecidos, los niños no salen a las calles ni se sale a hacer deporte en masa, y lo que veo no me da ninguna tranquilidad de que no pueda haber un rebrote", insiste.