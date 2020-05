Tebas: "Me gustaría empezar el 12 de junio, pero no sé la fecha exacta"

Madrid, 10 may (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, confesó este domingo que le "gustaría" que el campeonato liguero volviese el 12 de junio, aunque reconoció que no sabe la fecha exacta para retomar la competición porque todo dependerá de si hay repuntes en los contagios de coronavirus.

"Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. No nos precipitamos. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española", dijo Tebas, durante una entrevista en el programa El Partidazo #VolverEsGanar, de Movistar.

Una vez finalizadas las pruebas médicas al personal mínimo imprescindible de los clubes para iniciar los entrenamientos, LaLiga informó que se detectaron cinco casos de futbolistas positivos asintomáticos.

"En un universo de 2.500 test solo ha habido cinco positivos de jugadores y tres más de integrantes de los cuerpos técnicos. Esperábamos 25 o 30 por tema estadístico, así que estos datos son una buena noticia para la industria del fútbol y para España", dijo el presidente de LaLiga.

Tebas desveló que cuando empiece la competición en el mes de junio, "si los jugadores y técnicos hacen las cosas bien, no habría que tener ningún infectado".

"Si llegado el momento hubiera varios casos sería una negligencia porque hay unos protocolos establecidos. Cuando llegue la competición, 24 horas antes, se les harán un test a todos los jugadores y en el propio partido, si les ha hecho el PCR, la infección es prácticamente imposible", apuntó.

"Hemos hecho un estudio que presentaremos los próximos días que señala que dónde menos riesgo hay es en los partidos y más en sus casas, pero confío que todos van a cumplir las normas sanitarias generales", comentó el presidente de LaLiga, que de momento "no baraja concentraciones de jugadores".

Javier Tebas recalcó en varias ocasiones que es "posible la vuelta al fútbol, solo que hay que adaptarse a las circunstancias, que son muy complicadas".

En ese sentido, el máximo dirigente de LaLiga reconoció que "no se ha encontrado oposición, pero sí ignorancia en los comentarios de lo que se puede y no se puede hacer".

"El fútbol no es un deporte de choque para transmitir la enfermedad con facilidad porque el coronavirus no se transmite por el sudor, se transmite por la saliva. El riesgo en un partido será prácticamente cero, casi inexistente", aseguró Tebas, que subrayó que "la posibilidad de fallo de los test que se harán a los jugadores es del cinco por ciento".

Javier Tebas dijo que "Primera y Segunda volverán en las mismas fechas", aunque sí apuntó que en Segunda, al no depender de competiciones europeas, "sí podrían meterse en agosto un poco".

El presidente de LaLiga dijo ser "optimista" con la vuelta del fútbol porque además el "fútbol puede ser la punta de lanza para que la gente lo vea".

"Volver es ganar", dijo Tebas, que desveló que en el momento que regrese la competición habrá partidos "todos los días desde el primer día hasta el último".

"Estamos cerca, pero aún quedan por saltar vallas. Vamos por el buen camino", concluyó.