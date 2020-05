"El fútbol no será el mismo, al menos tras la pandemia", dice Dely Valdés

Panamá, 1 may (EFE).- El fútbol no volverá a ser el mismo, por más plataformas de entrenamiento virtual que se inventen y si los jugadores al volver no cuentan con un cuidadoso trabajo de recuperación tras la para por la pandemia, afirmó el exfutbolista y entrenador panameño Julio César Dely Valdés.