Sergi Palencia (Saint-Étienne): "Suspender la Ligue 1 es una decisión coherente"

Girona, 1 may (EFE).- El jugador español del AS Saint-Étienne de la primera división francesa Sergi Palencia (Badalona, Barcelona, 1996) remarcó este viernes, en declaraciones a la agencia EFE, que la decisión de dar por finalizada la Ligue 1 del gobierno galo es "coherente, respetable, responsable y valiente".

"No es fácil con todo lo que significa el fútbol aquí, en Francia. Pero la salud y garantizar la seguridad de la población son lo más importante. El fútbol, como dice Valdano, solo es la cosa más importante de las cosas menos importantes", indicó.

El lateral derecho del conjunto galo, formado en la cantera del Fútbol Club Barcelona, también valoró la decisión, conocida este mismo jueves, de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de cerrar la clasificación de la Ligue 1 del curso 2019-2020 en base al coeficiente de puntos obtenidos en los partidos jugados.

Este sistema se ha llevado a la práctica para no perjudicar al Estrasburgo y al París Saint-Germain, que, a causa del coronavirus, no habían podido jugar el partido de la vigésima octava jornada del campeonato que debía enfrentarles en el Stade de la Meinau.

Así pues, la LFP proclamó campeón al PSG, que, con un encuentro pendiente, superaba al Olympique de Marseille en doce puntos, y que, desde casa, celebró su tercer título consecutivo, y el séptimo de los últimos ocho, y decidió que el OM y el Rennes, segundo y tercero, le acompañarán en la próxima edición de la Liga de Campeones.

El Lille, el Nice y el Reims, cuarto, quinto y sexto, respectivamente, jugarán la Liga Europa, aunque no se descarta la posibilidad de encontrar una fecha para que se disputen las finales de la Copa de Francia y la Copa de la Liga, que conceden el billete para la Liga Europa que, de no disputarse, recaería en el quinto y el sexto y que deben enfrentar al PSG contra el Saint-Étienne de Sergi Palencia y el Olympique Lyonnais.

"Al Saint-Étienne incluso nos beneficia porque este año estábamos tonteando con el descenso, pero teníamos ganas de disputar lo que quedaba para cambiar la imagen. Para acabar con buen sabor de boca. Nos hubiera gustado acabar la temporada y ganar o perder lo que fuera en el césped", dijo.

"Hubiera sido lo más justo. Lo más natural, creo, hubiera sido parar la liga y retomarla, tal y como lo habíamos dejado, cuando se pudiera, aunque hubiese sido dentro de cuatro meses. Pero se tiene que aceptar y respetar la decisión, aunque puede parecer injusta porque algunos han jugado dos veces contra el París Saint-Germain y porque debe costar muchísimo asimilar que de repente desciendes a la Ligue 2 cuando estás relativamente cerca de la salvación y todavía quedaban diez jornadas", insiste Palencia.

"La decisión de dar por finalizado el curso nos ha sorprendido a todos. De la noche a la mañana ha pasado de rumorearse que se retomaría a mediados de junio a cancelarse. Dábamos por hecho que el día 11, cuando empezará a relajarse el confinamiento en Francia, comenzaríamos a regresar a los entrenos con grupos reducidos", agregó.

Pero todo cambió de un día para otro. "Nos chocó. No te lo terminas de creer. Porque, a veces, parece que el fútbol está por encima de todo, que es indestructible, que es intocable. Pero hay cosas mucho más importantes", insiste el defensa catalán de 24 años, angustiado por si finalmente podrá disputarse, o no, la final de la Copa de Francia, a la que su Saint-Étienne se había agarrado "con uñas y dientes "para intentar salvar una campaña más que discreta en la League 1.

Tras 28 jornadas, el cuadro de Claude Puel se encontraba en el decimoséptimo lugar, con solo siete puntos más que el Amiens. "Teníamos un plantilla lo suficientemente competitiva para hacer un buen papel en la liga y en la Europa League, pero entramos en una pésima dinámica de la que no hemos sabido salir", asume Palencia.

El español aterrizó el verano pasado en el Saint-Étienne, que pagó unos dos millones al Barça para hacerse con sus servicios hasta el 2023, apenas ha jugado nueve partidos, condicionado por una lesión que cortó su entrada en los alineaciones.

Pero también por la presencia en su demarcación del veterano Mathieu Debuchy, exjugador del Arsenal, el Newcastle, el Lille y el Girondins de Bordeaux e internacional con la selección gala.

"Ha sido una temporada complicada, con altibajos. Tanto en el ámbito colectivo con el individual. Pero me ha servido para curtirme. Para hacerme fuerte. Para crecer. Jamás había tenido que vivir la situación de encadenar dos partidos desconvocado", añade el defensa, que irrumpió con fuerza en el fútbol galo la campaña pasada, en la que jugó cedido en el Girondins.

De todos modos está convencido de que la temporada que viene "todo irá mejor". Mientras tanto, Palencia saborea el privilegio de formar parte de un club histórico, de un Saint-Étienne que aunque hace ya casi cuatro décadas que no alza la Ligue 1, sigue siendo el conjunto con más títulos de la competición, con diez, con uno más que el PSG y el OM.

Desde el piso de las afueras de la ciudad de Saint-Étienne en el que reside junto a su pareja, Palencia, que fue campeón de la UEFA Youth League con el juvenil del Barça y que llegó a jugar 103 partidos con el filial culé, repite que "debemos seguir siendo responsables".

"Lo más difícil ya ha pasado, pero no podemos relajarnos. Debemos seguir siendo responsables, y respetando las recomendaciones, para terminar de doblar la curva. Sigo las noticias, pero intento no estar muy pendiente porque con tantas cifras te sientes sobrepasado", aseguró.

"Aquí, en Francia, hay los mismos muertos que en España, unos 25.000, pero con casi 100.000 casos positivos menos. En Saint-Étienne no estaba afectando tanto como en París o en Marsella, aunque esta mañana he salido a comprar y a correr, que está permitido hacerlo en un radio de un kilómetro, y el policía que me ha parado para pedirme la declaración autorresponsable que estamos obligados a llevar me ha dicho que está empezando a llegar", concluye Palencia.