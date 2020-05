Julio Muñoz, el Ironman del Rayo Vallecano

Madrid, 1 may (EFE).- Julio Muñoz Saldaña afronta como preparador físico del Rayo Vallecano su "mayor reto profesional" en las próximas semanas, puesto que es el encargado de que todos los jugadores recuperen el tono físico perdido y se preparen de la mejor forma y sin riesgo de lesiones para retomar la competición.

Muñoz Saldaña (Madrid, 1977), licenciado en INEF y con nueve Ironman completados, acompaña desde 2012 a Paco Jémez como integrante de su cuerpo técnico. El confinamiento lo ha pasado con su mujer y su hija en Logroño, donde viven en un piso bajo con dos terrazas bastante grandes que le ha permitido hacer deporte.

P: ¿Cómo prepara la vuelta de un equipo profesional?

R: Como desde el día 2 se puede hacer deporte de forma individual, hasta que empecemos a entrenar de forma organizada voy a aprovechar para enviar trabajo de carrera para que cada uno lo haga por un parque cercano. A partir de ahí, que mantengan el trabajo que hemos hecho de fuerza, prevención de movilidad articular y abdominales que cada uno puede hacer sin material desde casa.

P: ¿Cómo serán esos primeros días?

R: A algunos se les hará rara la inactividad al correr. Luego, el primer día conmigo seguiremos en la misma línea, pero no tendré tanta contemplación porque habrán tenido tiempo de ponerse un poco en marcha.

P: ¿Físicamente qué le preocupa más de los jugadores?

R: A nivel muscular pueden aparecer goteras, pero no creo que lesiones. Un ejemplo es un jugador que haya tenido una cinta de correr en casa y ahora salga a la calle. En la cinta básicamente saltas, no corres, aunque simules el gesto. Dependiendo de la superficie cambia el gesto de amplitud de zancada y los músculos se alargan o se acortan. Cuando tú estás en la calle y quieres correr, te impulsas para avanzar, pero en la cinta solo saltas. También puede aparecer alguna dolencia en tobillo, rodillas o cadera.

P: ¿En cuántas semanas cifra que pueden estar para competir?

R: Hay plazos que he leído que me parecen un poco locura, como el de tener a un futbolista durante dos semanas entrenando individualmente y sin balón. Un futbolista no está preparado para eso. Al final es su trabajo y si se lo mandas lo tiene que hacer y listo, pero para un futbolista correr una hora sin balón es una locura.

P: ¿Qué plan tiene con los jugadores?

R: Dependerá de las fechas que nos marquen. Calculo por lo menos dos semanas de entrenamiento todos juntos, de posesiones y fútbol reducido y otras dos o tres para otro tipo de entrenamiento. Igual unos primeros días físicos de manera individual sin contacto, otros diez días con balón en grupos colectivos y otros diez al final con todos juntos.

P: ¿Le preocupa competir en verano con calor?

R: No lo he planteado. Algún año nos tocó jugar al principio de Liga a las once de la noche en agosto y decidimos entrenar a esa hora por dos razones. Uno por el calor y dos porque el jugador se acostumbre a las comidas y descansos. No por entrenar a esa hora el jugador se va a acostumbrar a competir siempre a esa hora, pero sí tendrá un mínimo de rutina adaptada. Esta año si jugamos con calor habrá que apretar los dientes y ya está, porque será el mismo calor para todos.

P: ¿Este su mayor reto profesional?

R: Sí, son condiciones muy especiales y muy distintas a lo que conozco. Incluso en una pretemporada normal metes un poco de balón desde el principio y aquí mínimo van a ser diez días sin él. El jugador va a estar solo, no vas a poder correr a su lado y trabajará de manera autónoma lo que le mandemos. Si tiene una duda preguntará a la distancia y se la resolveremos.

En México, por ejemplo, se hace Torneo de Apertura y Clausura y entre medias tienes un periodo de vacaciones. O no. Si juegas la final, a la siguiente semana empieza el otro torneo. Lo que tu metes en mes y medio, allí lo metes en pocos días y eso te obliga a dar una vuelta de tuerca a lo que sabes. Aquí vamos a competir miércoles y domingo para terminar cuanto antes. Cuando empecemos será competir, viajar y descansar.

P: ¿Ha notado en las videoconferencias a algún jugador un poco más bajo psicológicamente?

R: Sí. Hay que conocer al jugador y sé que a alguno le ha tenido que afectar.

P: ¿Siempre ha estado ligado al fútbol?

R: Yo soy de Alcalá y empecé en el RSD Alcalá encargándome de los juveniles hasta que me ofrecieron el primer equipo en Tercera. Fue allí cuando conocí a Paco Jémez en 2007. Al acabar la temporada nuestros caminos se separaron, yo me quedé y él se fue al Córdoba. Años después, en 2012, cuando llegó al Rayo me hicieron la propuesta a través del representante, que es común, y desde entonces hemos estado juntos en el Granada, Cruz Azul, Las Palmas y de nuevo el Rayo.

P: ¿En el Rayo que tal está?

R: Muy bien. Se podrían mejorar cosas del funcionamiento, como en todos los clubes, pero estoy encantado. Mi contrato está vinculado al de Paco, que acaba el 30 de junio, pero el día de mañana no se sabe. Bastante tenemos para ver cómo acaba este año. Ya nos propondrá el Rayo si quiere que renovemos u otra alternativa. Por mi, encantado de seguir y ascender este año y si no intentarlo la próxima temporada otra vez.