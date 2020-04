Gayà: “Es normal que haya miedo, pero lo más justo es acabar LaLiga”

Valencia, 30 abr (EFE).- El defensa del Valencia José Luis Gayà aseguró que entiende que haya compañeros de profesión que puedan tener miedo de un posible contagio de COVID-19 en el regreso a los entrenamientos, aunque subrayó que lo más justo es acabar la Liga, “aunque no a cualquier precio”, y mostró su oposición a las concentraciones que planean los clubes de cara a la vuelta a la competición.

“Todos haremos lo que diga Sanidad, esa es la única realidad de este tema. Hay que intentar que los riegos sean los mínimos. Somos personas, por mucho que seamos futbolistas, y tenemos familias y es normal que haya miedo de que la gente se contagie. Hay que intentar que esto no se expanda”, dijo Gayá en la Cadena COPE.

El lateral del Valencia explicó que su opinión no significa que se enfrente a las de otros compañeros de profesión que han mostrado públicamente su idea de no volver a jugar. “Yo no me quiero situar en ningún grupo. LaLiga puede tener una idea pero si Sanidad no da el ‘ok’ no se hará, por mucho que quiera Javier Tebas”, indicó.

“Lo más justo es que se acabe la Liga. Quiero acabarla porque estamos fuera de puestos de Liga de Campeones y quiero que entremos”, explicó el jugador del Valencia, que se mostró de forma contundente en contra de que los equipos se concentren durante varios días durante los entrenamientos o la competición.

“No nos hace ninguna gracia estar no sé cuánto tiempo concentrados. Eso se hace muy pesado. Me gustaría estar en mi casa y no entiendo por qué no podría estarlo. Yo estoy en contra de esas concentraciones tan largas. Hay que ser responsables y somos ya mayores para saber lo que tenemos que hacer en nuestras casas. Eso de estar concentrado tanto tiempo para mí es una locura”, aseguró.

Gayà, que fue uno de los jugadores del Valencia contagiados por coronavirus, señaló que dio negativo en el test hace un par de semanas, que notó “un cansancio general” y que ha pasado el confinamiento junto a sus padres en su domicilio de Valencia sin haber contagiado a su familia.

El futbolista del Valencia explicó que tiene una cinta de correr y una bicicleta estática para mantenerse en forma y confesó que no ha podido controlarse el peso. “No me he pesado porque no tengo báscula. La pedí pero todavía no me ha llegado, aunque no tengo problemas de peso”, dijo Gayà entre risas.