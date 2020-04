Arthur: "La única opción que me interesa es seguir en el Barcelona"

Barcelona, 29 abr (EFE).- El centrocampista brasileño Arthur Melo salió este miércoles al paso de los rumores que le sitúan fuera del Barcelona la próxima temporada y aseguró que la única opción que contempla es seguir vistiendo la camiseta azulgrana.

"Siempre hay especulaciones pero sinceramente mi idea es muy clara. La única opción que me interesa es seguir en Barcelona, estoy muy seguro y tranquilo. Me encuentro muy bien aquí y además agradezco al club y al cuerpo técnico su confianza. Ese es otro motivo más para tener totalmente claro que mi único deseo es continuar", manifestó hoy a través de un comunicado.

Arthur, de 23 años y con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2024, admitió que "el supuesto interés de grandes clubes", como el del Juventus, "siempre es un halago para cualquiera y una señal positiva", pero insistió en que no piensa moverse del Camp Nou.

"Mi mente solo está en jugar aquí muchos años", afirmó Arthur: "El Barça es donde siempre he querido estar y quiero ser azulgrana mucho tiempo, por encima de cualquier otra cuestión. Cada día me siento más cómodo y bien aquí, en el equipo, en el club y en la ciudad. También me encanta tanto la gente como la cultura de aquí y siento mucho apoyo de la afición".