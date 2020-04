Roures: "Lo importante es acabar la LaLiga porque aquí están las pérdidas"

Barcelona, 27 abr (EFE).- El empresario Jaume Roures, propietario de Mediapro, señaló acerca de la situación del fútbol mundial, que lo primordial en estos momentos "es acabar esta temporada porque es donde estarán las pérdidas económicas".

"Es la prioridad. Si la 2020-21 se empieza un poco más tarde, ya se arreglará, porque no es dinero que se pierden sino simplemente que se retrasan", añadió Roures al Diari de Girona .

"No es lo mismo y también se debe tener en cuenta, que los clubes están teniendo pérdidas que no recuperarán (venta de entradas, museos, tours, camisetas, etc.). Como mínimo, es importante no perder el dinero de la televisión". añadió Roures, quien entiende que intentar acabar con esta Liga sería una manera de paliar al máximo las pérdidas de los equipos.

"Si no, habrá clubes muy afectados. No sólo aquí, sino en muchos países europeos. Tenemos que intentar evitarlo y ya empezaremos cuando sea. Lógicamente, tampoco puede ser demasiado tarde para evitar que el resto de calendarios también quedasen afectados. La prioridad es acabar la temporada y luego sentarse para ver cómo lo hacemos con la próxima".

De la situación de su empresa, Roures dijo: "Nosotros nos jugamos una pequeña parte de lo que se juega el fútbol. Nuestro caso es diferente, porque si no se juega, no pagamos, pero prefiero que se juegue y pagar. Como proveemos, los partidos, si no se juegan ... este trabajo no la tendríamos y ahora los canales son más pobres sin fútbol. Hay que mirarlo globalmente. La alianza estratégica entre las ligas europeas y la UEFA es muy importante. No sólo para salir de la situación actual, sino para que se dibuje el futuro conjuntamente. Hasta ahora, cada uno iba a lo suyo y no es bueno para el fútbol".

Finalmente, señaló que Mediapro está estudiando cómo orientar las transmisiones de los partidos de fútbol: "Estamos trabajando porque existe el problema del sonido que viene del campo en un ambiente sin público, los planes de las cámaras... Estamos estudiando cómo cubrimos físicamente o virtualmente las gradas para que no se vean vacías. Las retransmisiones serán diferentes, tanto en imagen como en sonido, pero estarán bien, seguro".