La pandemia da aire a Panamá para coorganizar un "gran" Mundial sub-20 femenino

Panamá, 25 abr (EFE).- El aplazamiento del Mundial femenino de fútbol sub-20, que estaba previsto en agosto próximo en Panamá y Costa Rica, da un respiro a los organizadores panameños, que valoran la oportunidad de planificar en mejores condiciones "un gran torneo" para los aficionados que regresen a los estadios.

"El parón por la pandemia juega a favor de Panamá porque tenemos más tiempo", dijo a EFE el gerente del comité organizador del Mundial sub-20 femenino de fútbol en Panamá, Jaime Arias.

Los organizadores en Panamá "estábamos trabajando bajo mucha presión de tiempo cuando el Mundial era originalmente en agosto y, además, no estábamos preparados porque no cumplíamos con todos los requisitos", admitió.

El también jefe de desarrollo de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) señaló que lo más importante "es lo que le queda a Panamá como legado". "Queremos que haya un mundial exitoso, pero que quede algo para la casa", añadió.

"Nadie quita que podamos hacer un gran evento", la suspensión temporal "nos da la oportunidad de tener un evento de esta magnitud para el desarrollo, no solo del fútbol, sino también del deporte en general el país", precisó.

El presidente de la Fepafut, Manuel Arias, dijo el pasado lunes a EFE que "tentativamente" se ha propuesto que el Mundial, que estaba previsto entre el 10 y el 30 de agoto próximo, se dispute entre enero y febrero de 2021 en las mismas sedes ya planificadas.

Arias apuntó que en Panamá solo se utilizará el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, situado en la capital, que en el país se albergará a dos grupos del torneo (ocho equipos) aún sin precisarlos, y que se jugarán dos partidos por día.

"Se está evaluando que los trabajos que se le harán al estadio permitan que el campo resista el torneo, y que nos quede en buenas condiciones para el futuro", indicó.

UN MUNDIAL SIN PÚBLICO NO ESTÁ EN LA MENTE DE LA ORGANIZACIÓN

Sobre la posibilidad de un Mundial sin público, Arias fue enfático al aclarar que esa posibilidad no está en la mente de los organizadores.

"Un Mundial sin publico no se ha pensado. La FIFA no ha pensado que no se haga sin aficionados", dijo.

"Tenemos en nuestras manos hacer un gran torneo para los fanáticos que retornarán a los estadios con ganas de disfrutar de su entretenimiento favorito", añadió.

Para el Mundial están clasificadas Costa Rica y Panamá, por ser los países sede, Estados Unidos, México, Alemania, Francia, España, Holanda, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda.

Faltan cuatro cupos que se reparten entre Sudamérica y África.