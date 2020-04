Llonch y Dalmau, la cara y la cruz de la conclusión de la Eredivisie

Redacción deportes, 25 abr (EFE).- La Real Federación Neerlandesa de Fútbol decidió dar por finalizada la Eredivisie con los resultados registrados hasta el parón por el coronavirus, una noticia que deja a dos españoles en situaciones bien distintas.

Pol Llonch, del Willem II, debutará en Europa con 27 años. Su “mayor logro”. Algo que, de momento, no podrá vivir Adrián Dalmau, del Utrecht, que ve arrebatado ese sueño. Su club ha denunciado.

Ellos son la cara y la cruz de historias inéditas en el deporte que está dejando la pandemia provocada por la COVID-19. Vidas cruzadas. Ambos se han hecho un hueco desde el verano de 2018 en una Liga dominada por el talento joven en la que el viernes se tomó la decisión de darla por finalizada.

Resolución que deja al Utrecht fuera de la próxima Liga Europa. Sexto, con un partido menos y a tres puntos de la quinta plaza, que sí da acceso a la segunda competición continental y que, precisamente, ocupa el Willem II, al que tienen ganada la diferencia de goles.

“El club va a reclamar y denunciar a la liga holandesa porque creemos que nos ha perjudicado bastante en el sentido de que estamos sextos, pero con un partido menos, ya no estamos hablando en igualdad de condiciones. Además, está el agravante de que teníamos la final de Copa pendiente, que en caso de ganarla nos hubiera dado el acceso a la Liga Europa", aseguró Adrián Dalmau en declaraciones a EFE.

“La petición es poder entrar en Europa, ya que se han repartido las plazas a los cinco primeros y a nosotros nos dejan fuera con un partido menos y también con la final de Copa. El partido que tenemos de desventaja no se va a poder jugar porque la Federación Holandesa ya ha dicho que no, así que lo que reclamamos es poder entrar a 'Europa League'”, añadió.

Dalmau, además, se quedará sin disputar la final de Copa frente al Feyenoord. Una oportunidad de conseguir un título que, a su vez, podría dar a su equipo acceso a la fase de grupos de la Liga Europa.

“Es una competición que hemos peleado todo el año. Bonita y dura a la vez. Es llamativo que no hayan querido apurar a jugarla la temporada que viene porque, como te digo, era la posibilidad de ganar un título y de jugar luego la Supercopa y entrar directamente en la 'Europa League'. Nos sentimos muy perjudicados”, indicó.

La otra cara de la moneda es Pol Llonch, que finalmente ha conseguido con su equipo una meta que no tenían prevista a principios de la campaña.

“No era el objetivo inicial, pero sí que, tal y como ha transcurrido la temporada, a mitad de liga se puso ese objetivo. Nos hubiera gustado conseguirlo de manera normal, disputando todos los partidos y pudiéndolo celebrar con nuestra gente. Pero no ha podido ser así. Contentos por lograr el objetivo, pero sabemos que la situación mundial es complicada y no es tiempo para celebrar”, comentó a EFE.

La conclusión temprana de la temporada permitirá al centrocampista español debutar en competición europea el siguiente curso, un éxito muy importante en su carrera deportiva.

“Para mí es el mayor logro que he conseguido hasta día de hoy como futbolista. Espero debutar en Europa pronto, lo más pronto posible, que significaría que la situación ha mejorado. Estoy muy contento, tanto a nivel grupal como a nivel individual”, afirmó a EFE.

Llonch se pone en la piel de los perjudicados por la conclusión de la Eredivisie, también sin descensos ni ascensos, aunque no ve otra medida posible.

“Yo empatizo con la gente y los clubes que están más descontentos o que no han podido lograr sus objetivos. Entiendo que es una decisión difícil y en la situación que teníamos estaba clarísimo que no todos los equipos estarían contentos. Siempre hay alguno que se siente más perjudicado o que cree que merecía otras cosas. Pero al final pienso que la Federación ha seguido las pautas que dio la FIFA y lo ha hecho de la manera más justa que ha podido”, señaló.

Opinión que no comparte Dalmau: “Lo que más me llama la atención es que aquí la situación no es tan complicada con el coronavirus. Está más que controlado el tema de la pandemia y llama la atención que en Alemania, que está aquí al lado, vayan a poder jugar, o esa es su intención, y aquí hayan tomado la decisión tan rotunda de que hasta septiembre no habrá fútbol".

"Para mí, se han precipitado porque perfectamente podrían haber apurado y esperar a la evolución del virus y poder terminar la temporada, aunque sea a puerta cerrada. Deportivamente era lo más justo”, subrayó.

“Cuando sales a dar un paseo te encuentras los parques llenos de gente, en cualquier sitio ves a gente haciendo deporte. Me extraña que la gente pueda estar en la calle haciendo deporte sin ningún tipo de control ni de restricción y que nosotros no podamos ni siquiera entrenar a puerta cerrada ni llevar a cabo nuestra profesión”, resaltó.

Llonch y Dalmau. Dos caras de una moneda también en la suerte que tuvieron durante la temporada. El centrocampista está disfrutando de jugar en su posición en un país con tanta tradición de buen fútbol.

“Estoy disfrutando mucho de la Liga y del fútbol de aquí. Desde hace muchos años, grandes futbolistas holandeses, sobre todo centrocampistas, han sido de los mejores y para mí es un orgullo y un honor ser mediocampista titular y jugar aquí a buen nivel. A los equipos les gusta mucho jugar al fútbol, salir jugando desde atrás, y esto nos gusta a los mediocampistas. A la vez hay muchas transiciones y ahí el equipo nos necesita los 90 minutos. Disfrutando mucho de esta Liga”, aseguró Llonch.

Dalmau estaba viviendo una temporada difícil, la primera en el Utrech, tras convertirse la campaña anterior, con la camiseta del Heracles, en el español que más goles ha anotado en la Eredivisie en un mismo curso (19).

“Esta temporada he tenido mala suerte con las lesiones, no he podido encontrar esa continuidad que tuve el año pasado, pero cuando he podido jugar lo he hecho bastante bien. He metido goles. Tenía muchas esperanzas en este tramo final de temporada, en poder levantar el título copero. Al final ha sido una temporada agria, complicada, y ojalá que la que viene aquí sea mucho mejor”, dijo.

