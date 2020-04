Víctor Sánchez del Amo: "Le debemos muchísimo a Luis Aragonés"

Madrid, 25 abr (EFE).- El entrenador y exjugador Víctor Sánchez del Amo destacó la figura del exseleccionador Luis Aragonés durante una charla en la red social Instagram impulsada por la plataforma Sported busca fomentar la educación a través del deporte.

"Participé en la fase de clasificación del Europeo que luego se ganó y fue terrible. Nos criticaban a los jugadores, al entrenador querían echarle. El equipo se clasificó y en un mes de competición cohesionó al grupo de jugadores y le dio un cambio a la selección, creó una identidad que nos ha puesto en el primer orden del nivel futbolístico mundial. Creo que le debemos muchísimo a Luis Aragonés", indicó.

"Es el auténtico líder y creador del punto de inflexión del fútbol español. Para mí es una referencia, en Sported hemos estudiado su caso y tenemos una metodología alrededor de él", explicó.

Sobre lo que supuso vestir la elástica española, apuntó: "Me siento tremendamente orgulloso. Para mí, el sueño máximo era jugar un Mundial con mi selección. No llegué a ese hito pero ha sido mi meta grande cuando me configuré objetivos en mi cabeza".

Víctor hizo un repaso de su carrera como futbolista y destacó la importancia de los estudios para afrontar el futuro: "La carrera de un futbolista es muy corta. Y por muy bueno que seas y buenos contratos que tengas, hay que prepararse para el resto de la vida".

"Hay que reinventarse. El que no es capaz de encontrar un hueco en la sociedad donde se sienta útil tiene verdaderos problemas económicos y psicológicos", respondió a las preguntas de la psicóloga Rocío Pomares.

En su caso ha orientado su trayectoria hacia los banquillos: "Como jugadores no tenemos conciencia del tremendo trabajo detrás de los entrenadores. Como decía Aragonés el fútbol es de los futbolistas. Hoy en día, en mi opinión, hay demasiado foco en los entrenadores porque hay interés mediático. Creo que tendríamos que tener menos protagonismo".

"Los verdaderos protagonistas del fútbol son los futbolistas porque el fútbol se ha creado en la calle, con jugadores y un balón. Esa es su esencia y creo que la esencia es la que debe tener el mayor protagonismo", dijo.

Durante el transcurso del coloquio fue desgranando algunas de sus ideas: "Se confunde pegar gritos con tener más autoridad y en la evolución del deporte eso va alcanzando un nuevo equilibrio. Por mi experiencia como entrenador lo voy viendo, el contexto de esta nueva generación de jugadores no es el que vivimos nosotros antes".

"Nos pegaban broncas, no nos explicaban las cosas y nosotros aceptábamos porque así estábamos educados. La educación hoy en día es mucho más explicativa y eso ayuda a que la gente tome conciencia de por qué se hacen las cosas", añadió.

Respecto al fútbol formativo, dio su punto de vista: "A los niños hay que animarles, es la mejor ayuda que pueden dar los padres además de no tener una actitud agresiva contra nadie. Que dejen a los entrenadores y no intenten acortar los tiempos de los niños, que estos descubran los problemas y encuentren las soluciones por sí mismos", aseguró.

"A tempranas edades lo más importante es jugar al fútbol. Se incurre en el error de aplicar metodologías del fútbol profesional al fútbol formativo y se le quita mucho tiempo de fútbol a los niños, que lo que más necesitan a esas edades es jugar", completó.

Sobre la visión que tiene de los jugadores, comentó: "La etiqueta de titular o suplente hay que eliminarla, me parecen conceptos muy antiguos. A mí me gusta hablar de jugadores protagonistas. Unos entran de inicio, otros no, otros van a la grada. Pero todos son protagonistas".

Su última experiencia profesional la vivió en el Málaga: "Nos ha maravillado trabajar allí por la calidad humana y profesional de los futbolistas y también por todo el entorno de trabajo, exceptuando la parte de la cúspide de la pirámide donde está quien manda. Esa es otra cuestión y no le puedo incorporar ahí".

A la hora de hablar de su aterrizaje en la entidad, afirmó: "Asumimos un reto que nos encantaba. El equipo iba sexto y venía en una dinámica de juego y resultados que transmitía apatía después de una temporada buenísima de estar primeros con mucha ventaja", declaró.

Además rememoró el 'playoff' de ascenso contra el Deportivo de La Coruña y la reacción posterior de los seguidores andaluces: "Fue una eliminatoria tremendamente igualada donde hicimos unos partidos muy competidos, valientes. Pero esto es el deporte y vino la decepción en el partido de vuelta, en casa con nuestra afición".

"Pese a ello su reacción fue increíble, ese día sirvió para curar heridas y se vio esa imagen de la afición cantando a los jugadores. Hay partidos en los que el resultado es lo de menos y reacciones de este tipo merecen la pena. Como jugador he vivido grandes éxitos y celebraciones pero voy a recordar toda mi vida la reacción en ese momento tras quedar eliminados en el playoff", agregó.

Por otro lado tuvo tiempo para analizar su salida del club, que se desencadenó tras ser víctima de un delito de extorsión, que está siendo investigado por la brigada de ciberdelincuencia de la Policía Nacional: "Me generó lo que entiendo que le generaría a cualquier ser humano. Primero un pánico tremendo, una respuesta de negación y de que esto no me está pasando".

"La cultura del deporte ha determinado mi carácter y mi comportamiento y esta situación la he enfrentado de esa manera, como un reto más y con la perspectiva de buscar algo constructivo y tratar de sacar un aprendizaje que nos pueda servir tanto a mí como a la gente que me rodea", subrayó.

Sánchez del Amo puso en valor la labor de los cuerpos de seguridad: "Tengo la suerte de contar en mi familia con un hermano que es policía nacional. En esa primera llamada he tenido la suerte de recibir consejos de tremenda ayuda para las personas víctimas de estos delitos".

"Yo tuve muy claro que no iba a tomar ninguna decisión que pudiera potenciar este tipo de organizaciones mafiosas y criminales, asumiendo las consecuencias que ello tuviera. Es un tema muy grave, hay muchas más víctimas de lo que la gente conoce y algunas de ellas acaban en el suicidio. Necesitamos concienciar a la sociedad y educarla en el uso de las redes sociales para evitar que sigan sucediendo", alertó.