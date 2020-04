Ministro de Salud argentino: “No estamos ni cerca de que vuelva el fútbol"

Buenos Aires, 22 abr (EFE).- El Ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, ratificó que si bien se reunirá con su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, para analizar un protocolo para el regreso a los entrenamientos, el fútbol en el país no está “ni cerca” de poder volver a la actividad.

“Hay planes de algunos clubes de entrenar en grupos pero no todos. No estamos cerca de que vuelva el fútbol, pero también es cierto que para un jugador profesional es muy duro estar parado tanto tiempo. Con Lammens vamos a conversar de eso. Debo decir que no es una prioridad la vuelta al fútbol”, enfatizó el Ministro en declaraciones televisivas al canal TN.

“Estamos conversando (sobre la posibilidad de al menos un protocolo de vuelta a los entrenamientos) pero no puedo decir que estemos cerca de eso ni mucho menos. Quedé con Matías (Lammens) en hablar de este tema”, completó Ginés González García.

Con un parate de un mes, el fútbol argentino, y más precisamente su entidad madre la AFA, ya advirtieron que no planificarán ni la vuelta a los entrenamientos ni encuentros a puertas cerradas hasta no contar con el aval de la Sanidad.

“No olvidemos que le fútbol no son solo los futbolistas. También hay empleados, médicos, mucha gente. Y esta gente va a ir a sus hogares. Todos se pueden contagiar. Y no todos tienen la franja de edad joven. Después de que las autoridades de la salud digan si se puede volver a práctica de fútbol, debemos estar seguros de que no pase nada. El responsable cuando se tome la decisión de que el fútbol vuelva soy yo. Seria un mamarracho volver y que alguien se contagie”, había advertido el martes Claudio Tapia, presidente de la AFA.