Víctor Orta y el nuevo Leeds United, de moda en Amazon con Russell Crowe

Madrid, 23 abr (EFE).- Take us home. Llévanos a casa. Es el título del documental que emite Amazon estos días sobre la intrahistoria del Leeds United. Cumple el club 100 años. Y en la cinta su director deportivo, Víctor Orta, muestra su enorme pasión por el fútbol.

Combina puro nervio en el campo -en el palco del Leeds se pueden celebrar los goles- y frialdad a la hora de fichar en el despacho. Russell Crowe, el actor de Gladiator, es el narrador. Fan del Leeds de su época de chaval en Nueva Zelanda, Crowe relata la vida interna de un equipo muy grande de Inglaterra que dirige Marcelo Bielsa. El Leeds es líder de la Championship en el parón del coronavirus.

Y en una amplia entrevista con la Agencia EFE, Víctor Orta disecciona el papel de Kiko Casilla y de Pablo Hernández, los dos españoles que sólo piensan en el regreso inmediato a la Premier League. Orta es el corazón del Leeds, que sueña con volver a su casa, a la Premier lo antes posible.

Pregunta: El Leeds es un club muy especial, que acoge a más de 30.000 personas en casa cada fin de semana en Ellan Road… un clásico del fútbol. En el documental le vemos muy activo en los despachos y con la confianza total de su presidente, Andrea Radrizzani. ¿Cómo se siente allí?

Respuesta: La verdad es que no he podido ver completo el documental (sonríe), por razones obvias; la herida del final del documental está ahí, sigue supurando. Tú y yo somos de otra generación y una de las cosas buenas del documental es que ha descubierto una nueva generación. Hay una cosa que a mí me emociona mucho cuando la afición canta “¡somos los campeones de Europa!”, refiriéndose a la final perdida contra el Bayern de Múnich en el 75, ultrajados por un pésimo arbitraje; pero la afición del Leeds sigue cantándolo.

P. Ron Devie, Billy Bremner, Strachan, Cantona, Río Ferdinand, Viduka.. Puro fútbol de siempre en Leeds. Un clásico del fútbol inglés. ¿Está disfrutando?.

R. He tenido la inmensa fortuna, que es algo de lo que tengo que dar gracias a Dios, de trabajar en clubes con unas aficiones tremendas. El tema del Sevilla, incluso a otro nivel el Elche, ahora el Leeds, igual que el Valladolid, etcétera… pero lo que siento de trabajar aquí es la pasión. Es un club muy latino para ser inglés. Tenemos una ventaja. Somos ‘one club city’. Somos el único club de Inglaterra con una ciudad gigante, la tercera ciudad más grande después de Londres y Birmingham, con un solo equipo; normalmente suele haber dos y eso divide mucho. Aquí el Leeds es una religión para todos; eso es lo que me enamoró. Después de salir de Middlesbrough tuve opciones de volver a España, con buenos equipos y grandes ofertas, pero cuando los nuevos dueños y en aquel momento Iván Bravo, miembro del consejo de administración, me dijeron si querían ser director deportivo del Leeds lo primero que se me vino a la mente es “vaya club gigante”. Yo había venido aquí de ojeador y me apetecía este desafío, intentar despertar a un gigante dormido era una de las cosas que más me apetecían del proyecto del Leeds United.

P: Siendo director deportivo, y en el escenario que nos encontramos ahora con casi todo el fútbol parado debido a la pandemia del coronavirus, ¿Cómo vaticina las próximas semanas?

R: Creo que, para la reanudación, que es lo que más me preguntan, va a ser clave Alemania. Alemania nos va a marcar al resto. Si empiezan y nada pasa, el resto vamos a tener valentía para volver. A medio plazo, hemos estado yendo hacia unos presupuestos donde los salarios de los jugadores eran entre el 65, 75 y 80% y se ha demostrado que cualquier tipo de incidencia bloquea claramente el modelo de negocio. Tiene que haber un reseteo. No solo tiene que afectar a los salarios de los jugadores, también a los precios de traspasos a los coste club, a buscar otro modelo de negocio dentro de que no puede ser que esto se pare dos meses y haya una catarsis de este estilo.

Todos intentamos hacernos ahora más fuertes. Creo que vamos a conocer un fútbol diferente, no solo a nivel de fútbol, también a nivel global. Y todavía tenemos que empezar a querer y admirar ese mundo, lo que hemos vivido antes va a ser diferente; no mejor ni peor, diferente. Creo que lo que hay que empezar a hacer ahora es enamorarnos del nuevo fútbol, de la nueva sociedad; de un nuevo mundo.

P: El Leeds está de aniversario, cumple el club 100 años. Una fecha que celebran dos españoles como Pablo Hernández y Kiko Casilla en su plantilla. ¿Cómo están?

R: Tienen un cántico bastante ruidoso y casi de los más repetidos, lo cantan dos o tres veces en cada tiempo. Pablo aquí es un ídolo por su forma de ser y su manejo profesional dentro y fuera del campo; yo aprendo de él cada día. Es un ejemplo y su ambición es la que nos guía muchas veces, es una referencia para el vestuario.

Kiko llegó hace menos tiempo. Ha tenido adversidades y ha sabido sobreponerse, ha sabido sentir los colores del club e interpretar qué es este equipo. También me siento muy orgulloso porque con todas las adversidades que ha sufrido, todavía sigue siendo mentalmente muy fuerte y ayudando mucho. Incluso con la situación actual está ayudando a Meslier (Illan), al joven portero, tras la sanción recibida. La verdad es que me siento muy orgulloso de ambos.

P: Con el campeonato parado, el Leeds United es líder de la Championship. Sigue el ambiente espectacular de siempre en Elland Road y en las calles de la ciudad. Este año sí toca...

R: No debemos ni podemos fallar. Tenemos un campeón del mundo de boxeo del peso superligero, Josh Warrington, que sale en el reportaje, que me dijo el mejor halago que he recibido en tres años en Leeds. Me dijo que hacía tres años paseaba por la calle y que solo veía camisetas de otros equipos, de los de Manchester, de Livepool, de Londres… y que ahora, desde que ha llegado la nueva gestión, cada niño, cada persona tiene su camiseta, sudadera o bufanda del Leeds. Esto me lo dijo Josh Warrington, alguien que siente mucho el club, y es el mejor halago que he tenido.

El fútbol te da muchas cosas, pero sobre todo es sentirte partícipe de hacer feliz a mucha gente. Suena a tópico e incluso un poco romántico, pero es así. Yo por eso expreso mi pasión.

P. ¿Qué queda del Víctor Orta periodista, de aquel joven repleto de ilusión por el fútbol internacional?.

R. Tú me conoces desde que tenía 20 años y sabes lo que es para mí el fútbol. Entonces sentía por el fútbol y todavía hay mucho de ese Víctor Orta, el que los viernes iba a pedir autógrafos al hotel a cualquier equipo de Primera División que llegaba para rellenar su revista Don Balón. Por eso muchas veces nosotros tenemos que tener como gestores mucha frialdad, tomar decisiones consensuadas y objetivas en un montón de cosas, pero también tenemos que tener esa pasión del aficionado, porque si no nunca podremos estar en paralelo y no nos tenemos que alejar de la realidad. El día que pierda eso creo que seré peor profesional.

Luis Villarejo