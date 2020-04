Clemente: "La final de Copa hay que jugarla cuando se abra LaLiga"

Bilbao, 22 abr (EFE).- Javier Clemente, exseleccionador de España y extécnico de Athletic Club y Real Sociedad, considera que la final de la Copa del Rey de esta temporada entre ambos conjuntos vascos se debe jugar "cuando se abra LaLiga y los dos equipos se pongan de acuerdo, sea en junio, julio, en agosto o cuando se pueda".

"A mí lo de jugar la semana anterior a la final de 2021 me parece una frase ridícula", manifestó el técnico en una entrevista en Onda Vasca en la que consideró que las opciones sobre posibles fechas para ese partido son "una chorrada" y "un tema para rellenar en los medios de comunicación".

Sí considera Clemente que "es un lío el tema para los jugadores que acaban contrato", una cuestión que al Athletic -en el que finalizan su vinculación el 30 de junio Beñat, San José y Aduriz- "le afecta poco" porque la plantilla "sería muy parecida si no renuevan".

"Aduriz dice que 'dejo el fútbol', pero también puede decir 'regalo dos meses al club y si el entrenador me quiere poner'. Los otros dos van a seguir jugando en otro sitio si no renuevan, pero él no", apuntó.

Sin embargo, para Clemente el caso de la Real Sociedad "es diferente" porque "tiene jugadores que no sabe si siguen o no, además de Martin Odegaard -cedido por el Real Madrid- y otros".

"O si le compran al delantero o que alguno no renueva. Le pueden tocar cuatro o cinco jugadores. Es un problema diferente porque ahora tiene un equipo que funciona muy bien. Todo puede cambiar según la fecha de la final", apostilló.

El técnico, por otro lado, ve "factible" que se pueda reanudar la competición liguera "en mayo" siempre que se vuelva a entrenar unas semanas antes, "pero con control"

"Si todos están médicamente sanos, con pruebas cada día o cada dos días, yo sí lo veo. No sé si eso médicamente es controlable del todo. Si empiezan sanos y yendo a por pan se contagian, quizá por ahí vengan los problemas. Tendrían que hablar los médicos, pero mi opinión es que sí se podría", señaló.

Clemente, por último, reconoció que tras "haberlo cumplido todos los días" está "muy quemado con el confinamiento" porque considera que "el que está sano debe estar en la calle, tenga 40 o 90 años".

"¿Por qué no puedes jugar al golf a 25 metros de los otros de la partida o al tenis uno en cada lado de la cancha?, se preguntó.