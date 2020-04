Bojan “Tengo ganas de ver a gente de casa en el Barça”

Madrid, 18 abr (EFE).- Bojan Krkic (Linyola, 1990) vive y juega en Montreal. Su entrenador es Thierry Henry. El mismo que le dio la asistencia en su primer gol con el FC Barcelona en el Camp Nou. Entonces Bojan tenía 17 años. El destino les ha juntado de nuevo en la MLS. Bojan luce el 9 y mientras espera la vuelta al fútbol en casa, da un repaso a su carrera y la actualidad en una entrevista con la Agencia EFE.

Pregunta: ¿Cómo vive su nueva aventura en el Montreal Impact de Canadá?

Respuesta: La verdad que desde el primer día que llegué aquí, en agosto del año pasado, venía prácticamente sin conocer muy bien la liga, pero por informaciones y por jugadores que conozco que han jugado o que siguen jugando en la liga ya tenía información de ella. Al descubrirlo fue una gran sorpresa. Es una Liga que ves que quiere mejorar, que cada año está evolucionando, franquicias que cada año quieren entrar en la liga, estadios grandes… Tienen el Mundial de Estados Unidos en 2026 y se percibe que quiere ser una liga competitiva.

P: ¿Cómo se vive la pandemia del coronavirus en Canadá?

R: En Canadá reaccionaron muy rápido. Está todo cerrado, pero se puede salir a la calle. Por las mañanas aprovecho para salir a correr, que la verdad es que solo la libertad de poder salir te da la vida. Luego Canadá es muy diferente a Estados Unidos, pero profesionalmente dependemos de Estados Unidos así que un poco como todo el mundo, a la expectativa.

P: Thierry Henry es su entrenador en Montreal. El le dio asistencia en su primer gol en el Camp Nou. El destino...

R: Ahora obviamente estamos hablando de otra etapa, pero es una persona que siempre he dicho que para mí ocupa un lugar muy especial en mi carrera profesional. Fue el primer año que jugué en el primer equipo del Barcelona. Él siempre ha sido un jugador muy idolatrado por todo el mundo y para mí poder compartir vestuario con él y campo de fútbol con 17 años fue un gran premio. Siempre lo voy a recordar con mucho cariño.

P: Escuchando a Henry parece más de La Masía que vosotros. Es un gran defensor de este estilo de juego “take de ball, pass the ball”. El rondo forma parte de su vida. ¿Seguís hablando de esta filosofía?

R: Sí. Él siempre ha dicho que para él fue un gran reto y una gran experiencia el poder jugar con el Barcelona. También venía de jugar prácticamente toda su carrera en el Arsenal, que es un club que también se caracteriza por el buen juego y el buen trato de balón, y una liga que también te lo permite como es la Premier. Es un jugador que ha absorbido mucho y de gente que le gusta el fútbol.

P: Usted ha tenido la oportunidad de jugar en las cuatro grandes ligas. España, Inglaterra, Alemania, Italia… Ya es un jugador experimentado. ¿En qué momento de su carrera está?

R: Ahora, como todos, esta situación nos hace pensar y valorar el momento en el que estamos. Lo que queremos construir con todo lo que estamos aprendiendo. Una de las cosas de las que me estoy dando cuenta es que el fútbol forma parte de mi vida, que es algo que me hace feliz, pero que hay muchas cosas que también me hacen feliz. Soy una persona ambiciosa, que no se conforma solo con sentirse bien jugando al fútbol si no que me gusta hacer muchas cosas y sentirme realizado. En esta situación en la que no podemos hacer otra cosa que estar en casa, pues esperando a que se resuelva este asunto lo más rápido posible y una vez que veamos y analicemos como queda todo pues ya te digo, obviamente mi intención es la de seguir disfrutando jugando al fútbol y seguir ganando experiencia con la pelota.

P: ¿Ve a Xavi entrenando al Barcelona pronto?

R: Xavi es una persona que tarde o temprano tiene que formar parte del club. Yo tengo ganas de que en el club haya gente de la casa y Xavi es una de ellas. Mejor que él como conoce la casa, como conoce al vestuario… pocas personas habrá que puedan sentirlo como él. Creo que tanto el Barcelona como Xavi están destinados a unirse.

P: ¿Cómo cree que se puede mentalizar un futbolista como Messi para seguir con hambre de títulos?.

R: Creo que el día de mañana se va a estudiar, o incluso ya se están haciendo estudios y no lo sabemos (ríe). Es algo que realmente es lo que todo el mundo admira. En el mundo del fútbol, a mí no me gustan las comparaciones, pero hay jugadores y ha habido de grandísimo nivel y Leo es uno de ellos; lo que hace la diferencia es la cantidad de años que lleva compitiendo a ese nivel. El llegar no es tan difícil como el mantenerse. Y el mantenerse a un nivel, con las expectativas tan altas que Leo genera cada día, es algo prácticamente inhumano, que está al alcance de muy pocos y que Leo está haciendo.

P: En su trayectoria futbolística fuera el FC Barcelona ha compartido vestuario con grandes compañeros. Uno de ellos es Totti. Un líder total. ¿Cómo era en el vestuario?.

R: Es un jugador que por carácter te demuestra que pocas palabras sirven para liderar un grupo, una idea. Totti pocas veces le escuchabas hablar, hablar me refiero a nivel de antes de los partidos o después, él predicaba con el ejemplo; solo observándolo ya sabías cómo se tenían que hacer las cosas. Aprendí mucho ese año en la Roma.