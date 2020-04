De la Cruz: "El coronavirus repercutirá muchísimo en el turismo de Indonesia"

Madrid, 18 abr (EFE).- Alfonso de la Cruz (Villarrobledo, 1986) está pendiente al mismo tiempo de las consecuencias del coronavirus en el fútbol indonesio y en la Segunda B española. Jugador del PSS Sleman y vicepresidente del Villarrobledo, EFE ha hablado con él.

Pregunta: El Gobierno tailandés ha implementado las medidas para luchar contra el coronavirus recientemente. ¿Tanta preocupación hay?

Respuesta: Por supuesto. La población está bastante preocupada por si puede seguir ascendiendo o no al haber tanta gente, es uno de los países más poblados del mundo. Cuanta más gente más riesgo de contagio. De todas formas si hay una cuarentena en condiciones no creo que eso sea un problema. El tema es que aquí la gente no se lo toma tan en serio lo de estar en casa. No sé qué puede ocurrir.

P: ¿Hay miedo a los daños que la enfermedad pueda ocasionarle al turismo?

R: Sí. En Bali por ejemplo el noventa por ciento son extranjeros. Ahora mismo está desierta y sí que hay un poco de incertidumbre, respeto y no sé si miedo. Yo creo que tardará un tiempo en volver todo a la normalidad. Estas vacaciones de verano no serán igual para muchos, para la mayoría del mundo, y no querrán moverse mucho en mi opinión. Creo que repercutirá muchísimo en Indonesia.

P: Por si fuera poco ha entrado en erupción el volcán Krakatoa. ¿Cómo se ha vivido aquello?

R: La verdad es que nosotros lo hemos vivido un poco como vosotros, lo ves en internet y en las noticias pero no es que afecte demasiado. En Yogyakarta, nuestra ciudad, hay otro y de vez en cuando ocurre eso aunque no a ese nivel. Llama la atención, la verdad, aunque no es tanto el riesgo.

P: Se pretende que la liga vuelva el 1 de julio. Viendo el panorama que hay en el país ¿le sorprende?

R: En principio se habló de tres meses de confinamiento, hasta esa fecha, y que luego después se vería. Creo que está un poco como en España, tampoco se sabe cuándo se va a reanudar. Cuando esté más o menos controlado se intentará hacer con las mayores medidas posibles para no que no haya contagios.

P: Cuando vuelvan a jugar llevarán solo tres jornadas. ¿Cree que les va a costar conectar de nuevo?

R: Supongo que se harán dos semanas de mini pretemporada para activar el cuerpo. Es verdad que estamos haciendo todos ejercicios en casa, pero no es lo mismo. Sería recuperar un poco la forma física y los entrenamientos a un nivel algo más intenso. Luego queda toda una liga por delante. Costará, pero no creo que tanto.

P: Usted es vicepresidente del Villarrobledo en la distancia. El equipo está en Segunda B. ¿Qué le parece las vueltas que se le está dando al tema de la categoría ahora mismo? Se habla de que no se vuelva a jugar y solo haya ascensos.

R: Nosotros teníamos en mente acabar pero creo que esta medida es la menos mala o la mejor de todas, como lo quieras interpretar. Creo que está muy bien porque al final no se modifican tanto los ascensos, se siguen jugando los playoffs. Y a los que están abajo todavía les quedan 30 puntos en juego y puede pasar cualquier cosa. La mayoría estamos de acuerdo.

Me parece una buena medida y se podría acabar en los plazos por lo que han dicho. A partir de ahí habría que reestructurar un poquito todo. Lo que estaría también muy bien en España es hacer un formato de filiales, una liga de reservas. Creo que es lo mejor para todos, incluso para los que juegan en esos equipos. Sería como una primera división de canteranos y eso llama mucho. En Inglaterra es así y es una propuesta.

P: Ustedes ahora mismo son últimos clasificados. ¿Salvarse en los despachos sabría peor?

R: No creo que sea peor. Al final lo más importante es la salud como estamos todos viendo. La gente que realmente tiene el poder de decisión ha propuesto esto y a nosotros nos parece bien. Si dicen de seguir, lo teníamos en mente. Si no, agradecemos esta propuesta. Pero al final lo primero es la salud y creo que van a intentar hacer lo mejor posible las cosas. Esta creo que es la mejor.

Carlos Mateos Gil