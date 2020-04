Luis Alberto, primero el Scudetto y luego la Eurocopa

Roma, 17 abr (EFE).- El español Luis Alberto, centrocampista del Lazio, vive con impaciencia el parón forzado de la Serie A italiana a causa del coronavirus, pero tiene claros sus objetivos en cuanto se reanude la competición: primero el "Scudetto" y luego conseguir la llamada de Luis Enrique para la Eurocopa de 2021.

Antes de que el brote del coronavirus obligara a interrumpir la Serie A, Luis Alberto estaba viviendo la temporada más ilusionante de su carrera, tras conquistar la Supercopa ante el Juventus Turín y presionar al propio conjunto turinés a un solo punto de distancia en el campeonato liguero.

El andaluz, de 27 años, llevaba ya años como elemento clave en los equilibrios del Lazio, pero en esta temporada se convirtió en un líder también a nivel psicológico y quiere culminar su crecimiento con el título de campeón de Italia, que su Lazio espera desde 2000.

"Estamos viviendo días particulares, echo muchísimo de menos al campo. Estoy ansioso por volver a jugar y de momento me entreno en el gimnasio y corriendo. Quiero llegar al 100 % cuando podremos volver a entrenar con el equipo", afirmó Luis Alberto en una entrevista a la web oficial del Lazio.

"Tengo las mismas motivaciones que tenía antes del parón. Queremos seguir el fantástico camino que hicimos hasta el partido contra el Bolonia", agregó, al referirse al duelo ganado contra el cuadro boloñés antes de la interrupción.

Tras vivir un comienzo de su etapa en el Lazio con dificultades para expresar su potencial, Luis Alberto fue protagonista de un crecimiento vertical y llevaba antes del parón cuatro goles y 12 asistencias. Solo en el curso 2017-2018 lo hizo mejor, con 11 goles y 14 asistencias al final de la temporada liguera.

"No sé cuál ha sido mi mejor partido este año, quizás el de San Siro contra el Milan (victoria 2-1 y asistencia decisiva). Pero no me interesa, lo que quiero es jugar para el bien del equipo, solo quiero ganar. Ahora somos segundos y debemos luchar hasta el final", dijo el de San José del Valle.

Y es que Luis Alberto, que fue protagonista con un gol en la victoria de la Supercopa italiana, ve en la conquista del "Scudetto" en la Serie A la llave para hacerse un hueco en la selección española, su gran reto en este año que le separa de la Eurocopa 2021.

Hasta este momento, el centrocampista español disputó un partido con España, en noviembre de 2017 contra Costa Rica con Julen Lopetegui en el banquillo. Su última llamada con la "Roja" llegó en octubre de 2019, aunque no saltó al campo.

"Espero terminar bien la Serie A para conquistar una plaza en la selección española, sobre todo en vista de la Eurocopa. Trataré de regresar aún más fuerte que antes, pero lo importante en este momento es la salud", reconoció Luis Alberto.

De momento, el Gobierno italiano ordenó el confinamiento hasta el 4 de mayo en el intento de contener el coronavirus y la Liga de la Serie A desearía reanudar los entrenamientos a partir de esa fecha, para que el torneo pueda regresar a principios de junio.

Andrea Montolivo