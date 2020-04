El Athletic de Clemente, el Athletic 'txapeldun'

Los jugadores del Athletic de Bilbao mantean a su entrenador, Javier Clemente, tras llegar al Bocho en la tradicional gábarra por la ría del Nervión durante la celebración de su victoria en la Copa del Rey y en la Liga en 1984. EFE/Txema Fernández/Archivo SPAIN FOOTBALL: GETXO (VIZCAYA), 07/05/1984.- Athletic Bilbao players praise their coach, Javier Clemente, after reaching the Bocho in the traditional barge by the Nervion river during the celebration of their victory in the Copa del Rey and in the League. EFE / apj