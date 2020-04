Bordalás sobre el posible fin de la Liga: "Lo justo es el criterio individual"

Getafe (Madrid), 17 abr (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró que, en caso de que se termine la Liga sin jugar las jornadas restantes, debería prevalecer el "criterio individual" en la clasificación en caso de empate a puntos entre dos equipos y dijo que si no se llevase a cabo así su club "se pronunciará" para mostrar su disconformidad, aunque está "tranquilo en ese sentido".

La Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol decidió que, en caso de termine la Liga sin disputarse las once jornadas restantes, la clasificación final será la actual. En ese caso el Getafe saldría perjudicado porque es quinto, empatado a puntos con la Real Sociedad, y solo por la diferencia de goles no jugaría la Liga de Campeones.

"No sé si la lista es oficial, pero primero es el criterio individual, luego el general y después los goles marcados por cada equipo. No tengo nada más que decir. Ahora mismo lo que más me preocupa es volver al trabajo, pero lo justo, por ley, es el criterio individual", dijo Bordalás al respecto.

"Estamos tranquilos en este sentido. Lo tiene que decidir el club y el Getafe se pronunciará si LaLiga no acaba", subrayó.

El técnico del equipo madrileño fue preguntado por su creencia acerca de una posible vuelta a los entrenamientos de manera inminente en las próximas semanas.

"Imposible no hay nada. Si nos lo dicen hace dos meses, hubiéramos tachado de loco al que lo hubiera dicho. Vamos a dejar pasar el tiempo y si se puede cumplir, ¿por qué, no?", confesó.

Bordalás está confinado desde hace poco más de un mes en su casa y desde su domicilio está analizando todo lo que está pasando a nivel global con esta pandemia de coronavirus que también está afectando enormemente a España.

"Ahora tienes más tiempo y lo analizas todo a nivel personal. Está falleciendo mucha gente, destrozando a muchas familias y a gente que conocías. Es una situación muy mala. Esto no ha pillado bien a nadie. Le ha hecho daño a toda la sociedad", apuntó.

"Aún así, España es un gran país y los españoles son muy buenos en todas las facetas. Estoy viendo de todo. La unión de mucha gente en muchos colectivos y la desunión, en otro", dijo Bordalás, en 'El Partidazo' de Cadena Cope.

Por último, Bordalás declaró que "vamos a tardar tiempo en ver los estadios como lo deseamos" y desveló que sale de casa "de vez en cuando con mucha precaución".

"A ver la vuelta a la normalidad. Habrá incertidumbre hasta que no haya una vacuna. Con la inactividad no vamos a alcanzar un nivel óptimo, aunque estuviéramos en una pretemporada. No lo va a tener ningún equipo. Vamos a tener un plazo similar a una pretemporada en verano", concluyó.