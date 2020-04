Saviola: "Me hubiera bajado el sueldo sin lugar a dudas"

Andorra la Vella, 15 abr (EFE).- Javier Saviola, exdelantero de River Plate, Barcelona, Sevilla, Real Madrid y Málaga, entre otros, reside desde hace tres años en el Principado de Andorra con su mujer Romanela Amato y sus dos hijos: Julieta y Fabricio.

Vive su confinamiento a causa del coronavirus en su casa del Principado de Andorra, preocupado por la salud y por el estado de su familia. Subraya el exjugador argentino el "encomiable" trabajo de los médicos y asume las consecuencias que va a provocar esta crisis. Saviola procura situarse en el lugar de la gente afectada por la situación. En pleno debate por las rebajas salariales en el mundo del fútbol no hubiera dudado en quitarse parte del sueldo si siguiera en activo.

"Lo hubiese hecho sin lugar a dudas. Aquí está claro que nadie quiso que pasará todo esto y yo creo que hay que ponerse en el lugar de lo que está siendo está epidemia. Lo que están sufriendo también los clubes, las empresas y en definitiva de lo que está sufriendo el mundo. Hay que ponerse en la piel de toda está gente".

Saviola se retiró del fútbol profesional en el 2016 y a sus 38 años aún sigue jugando, pero al fútbol sala en el Sideco FC Encamp. En un deporte en el que dio sus primeros pasos, en una pista de 40x20 con la Asociación de Fomento Parque Chas.

Actualmente está confinado en su casa del Principado de Andorra desde que llegó de Colombia después de jugar con el Barca Legendes. Su máxima preocupación la tiene en Madrid, donde vive su madre Mary Fernández.

Pregunta (P):¿Como lleva el confinamiento con la crisis sanitaria por el Covid 19?

Respuesta (R): "Como el resto de la gente....intentando ser prudente, tomando muchísima precaución y después estamos mucho con nuestros dos hijos. Hago deporte con una máquina de hacer remo que me compré antes de empezar todo esto del confinamiento y de esta manera me puedo mantener un poco activo. Lo más importante es que con los niños estamos muy concentrados en las actividades escolares que nos envían. Estamos muy cerca de ellos haciendo estas actividades virtuales con el Colegio Ágora. Así continúan aprendiendo, aunque les costó mucho adaptarse al principio ya que no entendían por qué no iban a clase y lo hacían todo virtual. Les explicamos lo que está pasando y de esta manera entienden más la situación. Hemos dado en la tecla con ellos y se portan muy bien. No piden salir de casa porque son conscientes de la dificultad de la situación y del peligro que tenemos todos"

P: Personalmente,... ¿Como lo está viviendo?"

R: "Con mucha sorpresa como el resto de la gente.El mundo no estaba preparado ni tampoco sabía que una epidemia lo pararía todo. Que nos dejaría encerrados en casa, que estuviera muriendo tanta gente. Toca aprender que cuando estemos libres y haciendo las cosas las disfrutemos y no dejarlas para otros días. Después pasan cosas como esta y encuentras a faltar aquellos buenos momentos, es decir, salir, compartir con amigos, hacer cosas al aire libre. A la humanidad todo esto que está pasando le hará pensar... Cuando estás viviendo lo mejor es disfrutar de la vida. Estamos pasando una situación atípica y que nunca habíamos vivido".

P: Y además cuesta mucho gestionar

R: "Por eso es más complicado para todos el día a día, porque no sabemos cómo lo tenemos que afrontar. También es verdad que está habiendo muy buena predisposición de gran parte de la gente. Especialmente de los médicos, que nos tenemos que quitar el sombrero con ellos. De la gran cantidad de médicos, sanitarios, enfermeros y celadores y el resto de personas que trabaja en un hospital o en las residencias. Todos ellos hacen un trabajo espectacular día a día. Se juegan la vida. Todo el mundo lo está viendo y es consciente de ello para que después le den valor a todo lo que hacen".

P: Usted que ha sido un jugador muy reconocido: ha jugado en dos de los 'grandes' de la Liga Española y ha sido ídolo para muchos jóvenes, ¿ve exagerada esta consideración cuando todos comprueban el trabajo que están haciendo los médicos con esta crisis sanitaria?

R: "Estoy totalmente de acuerdo con está reflexión. Ahora lo más importante son los médicos que están luchando cada día y cuidando de la gente que peor lo está pasando con el coronavirus. Ellos saben que corren mucho peligro de contagiarse y siguen al pie del cañón. Los importantes son ellos. Lo más importante es salvar vidas. A nosotros, ya que nos sigue mucha gente, nos toca dar ejemplo y que la gente vea que tomas precaución y que estás en casa haciendo caso a todas las recomendaciones"

.P: Además esta epidemia se está llevando la vida de personas que conoce como por ejemplo su exentrenador en el FC Barcelona, Radomir Antic?

R: "Nosotros aquí no estamos como si estuviéramos en otro planeta. Aquí y ahora mismo estamos todos en el mismo sitio. Somos gente normal y la gente que me conoce ya sabe cómo soy. Siempre voy con la educación por delante y con humildad. Esto es lo que siempre me ha caracterizado y lo que me han enseñado mis padres. Cuando pasan cosas así es bueno también que tus hijos vean lo complicado que está todo. Yo a Radomir Antic lo tuve de entrenador seis meses en el FC Barcelona. Tuve muy buena relación con él y deportivamente me ayudó muchísimo. Vino en un momento complicado dónde estábamos en el fondo de la tabla y acabamos en puestos europeos. Me dejó muy triste su muerte. Fue un gran entrenador, muy sencillo y cercano y una persona muy humana".

P: Tiene amigos en Barcelona y también en Madrid, dos lugares dónde el coronavirus está haciendo mucho daño. ¿Está especialmente preocupado?

R: "La preocupación es de todos, no sólo mía. Cuando ves que está muriendo tanta gente u otros muchos están infectados y están sufriendo esto te entristece mucho. Lo que me pone realmente triste es ver a tanta gente indefensa y también que este virus ataque gente mayor".

P: ¿Preocupado también por su madre, Mary Fernández, que vive en Madrid y es factor de riesgo?

R: "La llamo cada día para hablar con ella e intento tenerla animada y también que hable con sus nietos, que se le cae la baba con ellos. Habla con ellos y le da una fuerza enorme. Eso sí, yo estoy muy encima de ella, y durante mucho tiempo porque esté bien anímicamente ella y también para que se sienta acompañada".

P: ¿No encuentra a faltar el fútbol, tanto televisado como jugado?

R: "(Sonríe). Las dos cosas? Lo encuentro a faltar muchísimo y más cuando estás ligado continuamente a este deporte. Ni mirarlo, ni jugarlo, ni disfrutarlo al aire libre o de estar un rato con tus amigos. Creo que es complicado para todos los que aman este deporte. Extrañamos todos lo que nos lleva la vida normal y cotidiana como la gente que va a trabajar, que hace o sigue otro deporte- Todos extrañamos lo que hacíamos habitualmente".

P: ¿El confinamiento le enganchó en Andorra o estaba fuera del país?

R: "Aquí en Andorra. Justo acababa de llegar de Colombia de jugar con el Barça Legends. Por suerte justo llegué y a los dos o tres días empezó aquí el confinamiento. Por suerte me cogió aquí, ya que otra cosa que me entristece mucho es que hay gente que le ha enganchado lejos de su familia y se ha quedado parada en distintos lugares del mundo. Esto mismo también lo pensé yo de haberme quedado en otro lado lejos de mis hijos y mi mujer. Lo complicado que hubiera sido vivir esa situación".

P: ¿Qué le parece la gestión que están haciendo los clubes españoles? En algunos de ellos, los jugadores se han bajado los sueldos, ha habido ERTES...

R: "Yo creo que cada uno tendrá su opinión. Lo más importante, ahora mismo, no es el fútbol sino la gente que está sufriendo y también los que están batallando en primera línea. Eso sí, a nivel de lo que están haciendo los clubes, no podemos comparar los que tienen un presupuesto más grande o más pequeño. Yo creo que hay que hacer este tipo de comparación y ayudarlos. Ayudar a los que más lo necesitan".

P: ¿Si le hubiese tocado que le bajarán el sueldo cómo hubiese reaccionado?

P: Donde no se aburren es en el FC Barcelona. Hasta con confinamiento surgen noticias de ellos

R: "¿Sí? En clubes grandes, yo que he tenido la posibilidad de estar en algunos de ellos, siempre hay temas para hablar. Cuando la cosa va bien, hay motivos para festejar y cuando la cosa va mal, (sonríe). Es como todo. Los equipos grandes tienen esto que al ser tan grandes siempre hay cositas".

