Luis Suárez y Aduriz, los arietes en los que se fija Asier Villalibre

Bilbao, 14 abr (EFE).- El joven delantero centro del Athletic Club Asier Villalibre confesó este martes que el ariete del Barcelona Luis Suárez y su compañero Aritz Aduriz son los jugadores de su posición que más le gustan y en los que más se fija.

"Nunca he tenido alguien preferido, un referente, Pero un delantero que me gusta es Luis Suárez. Me gusta cómo se mueve, lo bien que ve los espacios y lo bien que usa el cuerpo", dijo Villalibre (30-09-1997) en una rueda de prensa virtual #desdecasa en la que contestó a preguntas de periodistas y aficionados.

"Y me gustaría parecerme a Aritz", añadió el 'Búfalo de Gernika', que confesó que "a Aduriz le robaría tantas cosas que es difícil quedarse con una". "Se mueve muy bien, es muy listo, remata muy bien ... de elegir una cosa sería su remate de cabeza, que es impresionante. Es muy difícil verle fallar un remate. Su porcentaje de goles por remates es increíble", destacó del ariete donostiarra.

A pesar de admiración por Aduriz, Villalibre no cree que deba plantearse ser su sustituto, ya que "su nadie tiene que ser el relevo de nadie porque "cada uno es como es".

"No creo que tenga que tener una temporada en la que vaya a despuntar. Todo el mundo quiere minutos, quiere jugar y ser indiscutible pero no creo que haya que pensar en eso. Un jugador lo que necesita es confianza, experiencia y jugar, apuntó sobre una carrera en la que no quiere "tener ninguna prisa" y en la que asume que debe mejorar en "la movilidad y en aprovechar mejor los espacios".

En ese sentido, da valor hasta al año que estuvo cedido sin apenas haber jugado. "Siempre se puede pensar que fue un año perdido porque no jugué mucho, pero yo no lo veo así. Veo lo positivo. Aprendí mucho psicológicamente y me endurecí mucho mentalmente. Vi el frío que hace fuera, lo bien que se está aquí y que hay que darlo todo para seguir aquí", reflexionó.

Villalibre hizo un repaso a una temporada en la que pasó de no contar para Gaizka Garitano al principio a ser habitual en las convocatorias y hasta en el terreno de juego hasta que sufrió una lesión en la espalda, de la que ya está recuperado.

De este año destacó "el gol y el partido ante el Espanyol" en LaLiga. "Fue el primero como titular en el Athletic y muy especial para mí. Lo voy a recordar toda mi vida. Es algo que te llena de orgullo y es algo que voy a guardar siempre en mi memoria y me voy a acordar toda la vida", aseguró.

También recordó de los penaltis que metió de las tandas ante el Elche y el Tenerife en partidos de Copa. "Contra el Elche fui muy nervioso y contra el Tenerife muy tranquilo. En Elche estuve muy, muy nervioso. Lo eché muy mal, el portero se echó bien y creo que por eso no lo paró. Pero creo que ese penalti me vino para coger confianza porque después de ese penalti es como que me tranquilicé, vi cómo tenía que ir, cogí mucha confianza y al de Tenerife fui muy tranquilo, no sentía presión", desveló.

Ya sobre el confinamiento por la pandemia de COVID-19, cree que "lo importante es tener responsabilidad y cuidarnos", que "ya llegará cuando estemos otra vez todos juntos en San Mamés".

"Hay una ganas tremendas y será una emoción muy grande ver otra vez a toda la afición junta porque sería haber superado todo lo que estamos pasando. Pero es importante cuidarnos y estar en casa porque así cuidamos de nuestras familias. A veces pensamos que no nos va a pasar nada, pero le puede pasar a alguien cercano", añadió.