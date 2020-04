La fundación de Thiago y Rafinha colabora en la lucha contra la COVID-19

El centrocampista del Bayern de Munich Thiago Alcántara (d) y su hermano Rafinha, cuando miltaba en el FC Barcelona, en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Andreu Dalmau/Archivo SPAIN SOCCER CHAMPIONS LEAGUE:FC Barcelona´s Rafinha (L) embraces his brother, Bayern ´s Munich Thiago Alcantara (R), after their semifinals match of the Champions League at Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, 06 May 2015. EFE/Andreu Dalmau