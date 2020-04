Estévez: “En EEUU se veía de lejos, como que no iba a afectar el virus”

València, 12 abr (EFE).- El técnico español y segundo entrenador de la selección de fútbol de Estados Unidos, Nico Estévez, explicó que varios estados del país norteamericano han endurecido sus medidas para evitar el contagio por coronavirus después de ver lo que ha ocurrido en ciudades como Nueva York y confesó que en el inicio de la crisis “se veía de lejos” y la mayoría de la sociedad pensaba que no les afectaría.

“Aquí al principio se veía de lejos, como que no iba a afectar, pero ahora que está entrando tan fuerte en Nueva York y Nueva Jersey hay cierta preocupación y el resto de estados del país están intentando tomar otras medidas para que lo que ocurre en Nueva York no pase”, dijo Estévez en una conferencia virtual organizada por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV).

El entrenador valenciano, que en su etapa en España llegó a dirigir al Valencia en dos partidos oficiales en la transición entre Djukic y Pizzi, trabaja y vive en Chicago desde hace un año después de haberse incorporado como asistente del técnico de la selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter, quien lo reclutó en 2014 para trabajar en el Columbus Crew, de la máxima división en el futbol estadounidense.

Estévez explicó que “los tiempos han sido muy distintos” en Estados Unidos respecto a España en el desarrollo de la crisis por el COVID-19 y que decidió, junto a su familia, permanecer en Chicago durante este periodo de confinamiento, aunque explicó que allí está permitido salir a pasear y a hacer deporte.

El técnico de la selección adelantó que el proyecto en el que está involucrado está vinculado a la clasificación de Estados Unidos para el Mundial de Qatar en 2022 y confirmó que en la última década el país americano se percató de que “para desarrollar futbolistas de primer nivel tenían que cambiar el plan”.

“Una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué en el deporte es el trabajo individualizado, no solo de los entrenadores sino de los jugadores. Pero el fútbol es diferente y el error viene ahí. Hay jugadores con muy buenas cualidades a nivel técnico pero no saben desarrollarlo en un contexto, entender lo que está haciendo el rival y lo que tiene alrededor”, precisó.

“Uno de los cambios en Estados Unidos es el cambio que hay en esa metodología, ahora tiende a haber mucha menos individualización y más juegos colectivos”, agregó.

Estévez dijo que no cierra "la puerta” a un regreso a España, pero que su familia está adaptada en Estados Unidos. “Una vez te estableces en un sitio vas haciendo contactos y muchas veces te salen más opciones en el lugar en el que desarrollas tu trabajo que en España. Mi familia está adaptada y le gusta vivir aquí", concluyó.