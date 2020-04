El "Barçagate" agita el tablero electoral

Barcelona, 12 abr (EFE).- Que el 'Barçagate' cambiará el escenario electoral en el FC Barcelona es una evidencia. Hasta hace unos pocos días, el candidato "oficialista" era Emili Rousaud, pero su dimisión deja en incógnita sus aspiraciones electorales en una carrera en la que hay que por el momento solo hay un inscrito: Víctor Font.

VÍCTOR FONT, EL ÚNICO CONFIRMADO

Es el único que ha confirmado su precandidatura para las elecciones del verano de 2021. Tiene un as en la manga: Xavi Hernández; y alguna otra pieza más codiciada que por el momento no quiere desvelar. Quiere que se instaure el voto electrónico, pero la directiva no está por la labor.

SIN ROUSAUD, ¿QUIÉN PUEDE SER EL CANDIDATO CONTINUISTA?

Emili Rousaud, que tenía el apoyo de la directiva para presentarse a las próximas elecciones y con ello eludir el aval del 15% del presupuesto (150 millones de euros), ya no está en la directiva y se desconoce si sigue con su apuesta.

Descartado el vicepresidente Jordi Cardoner, que no contaba con los apoyos del equipo directivo, las otras apuesta podrían ser Oriol Tomàs y Xavier Vilajoana.

ORIOL TOMÀS I CARULLA, CAMINO LIBRE

Estaba un escalón por debajo de Rousaud, pero ante la renuncia de éste; la propuesta de Oriol Tomàs puede ganar terreno. Gran conocedor del mundo de fútbol -fue director general de fútbol en España y Portugal de Nike-, tiene un perfil empresarial de primer orden: es accionista de referencia de Intersport y consejero de Agrolimen y de GB Foods.

XAVIER VILAJOANA, OPCIÓN B

Militó en las categorías inferiores del Barça. Su padre fue directivo con Núñez y es el responsable del fútbol formativo amateur. Entre 2003 y 2005 se encargó de la profesionalización del equipo de fútbol sala.

JOAN LAPORTA, ¿SÍ O NO?

Fue presidente del club entre 2003 y 2010 y en su última aventura electoral (2015) cayó derrotado por Bartomeu. Desde entonces ha emitido señales sobre una futura candidatura para 2021, aunque no hay nada seguro.

AGUSTÍ BENEDITO, EL ETERNO ASPIRANTE

Se presentó en 2010 y en 2015 y encabezó un voto de censura contra Bartomeu en 2017.

TONI FREIXA, ¿SEGUNDA OPORTUNIDA?

Se presentó sin éxito a las elecciones de 2015. Había pertenecido a la junta directiva de Sandro Rosell.

MARIA TEIXIDOR: ¿UNA MUJER PRESIDENTA?

Abandonó por sorpresa la directiva de Bartomeu. Secretaria de la junta y responsable del fútbol femenino, podría convertirse en cabeza de lista y, si gana, convertirse en la primera presidenta de la historia del club.

Francisco Ávila