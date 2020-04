Cosano: "La zona en la que está Angola es la menos afectada de África"

Madrid, 11 abr (EFE).- El Atlético Petróleos de Luanda es el equipo más laureado de Angola pese a que lleva años sin levantar el título. Por ese objetivo pelea Toni Cosano (L'Hospitalet de Llobregat, 1977), quien desde el banquillo le tenía líder antes de la llegada del coronavirus. EFE le ha entrevistado.

Pregunta: Los primeros casos de coronavirus a Angola llegaron desde Portugal. Ya se han suspendido todos los vuelos. ¿Qué supone cortar la conexión entre los dos países?

Respuesta: A nivel económico, un desastre. Angola dejó de pertenecer a Portugal pero sigue habiendo vínculos económicos y familiares. En el plano económico el vínculo entre un país y otro es inmenso.

P: La pandemia allí tardó en llegar. ¿Se tomaron buenas medidas o hay alguna otra razón?

R: Alguna teoría dice que el clima de Angola no es muy propicio para la propagación del virus ni para la supervivencia del mismo. Aquí estamos siempre rondando los 30 grados de sensación térmica. Otra de las causas quizás es la falta de medios a la hora de ser objetivos con los datos reales. Hablan de 17 casos de contagios pero todo hace pensar, por fuentes alternativas, que la cifra es mayor.

P: ¿Cómo está Angola con respecto al resto de países de la zona?

R: De los mejores. Es cierto que esta zona es la menos afectada del continente, lo que puede dar veracidad a lo inhóspito del clima para el virus. Pero tanto en Namibia, como en el Congo, como en Sudáfrica los casos aparecieron antes y son mayores que aquí.

P: ¿La gente está cumpliendo por lo general con la cuarentena o las necesidades económicas lo hacen muy difícil?

R: Es complicado, no tiene nada que ver con Europa. La gente está cumpliendo en su mayoría el confinamiento pero tenemos que entender que hay un porcentaje importante de la población que vive al día, de lo que venden ese día.

Venden por la calle y si venden cinco kilos de tomates o mochilas comen con eso. Esa gente, de forma más o menos clandestina, tiene que buscar un plan alternativo sabiendo que pueden ser detenidos o golpeados por la policía.

P: ¿Las fuerzas del orden son conscientes de la situación? ¿Se comportan con mayor permisividad?

R: El propio país es consciente de la realidad que existe y creo que hacen un poco la vista gorda. Está también la situación de que en el caso de que fuesen tan estrictos como en Europa, entendiendo que la realidad social aquí es muy diferente, la radicalidad podría causar una revuelta social.

P: ¿Ha habido problemas para que los extranjeros regresaran a su país de origen?

R: No, aquí no ha habido problemas de evacuación. De hecho todavía parten uno o dos aviones semanales para Europa. Llegan vacíos de Europa y van a París, a Lisboa.... de salida no hay problema.

No hay, evidentemente, la facilidad de antes porque el tráfico aéreo está cerrado pero puedes hacerlo. Incluso hay informaciones oficiales de las diferentes embajadas de que si la cosa se pusiera complicada habría una evacuación.

P: Su hermana trabaja en un hospital en España. ¿Le preocupa lo que le cuenta?

R: Sí. Me preocupa que me hable de cansancio extremo, de ansiedad, de depresión, de posible estrés postraumático de ella y de compañeros y compañeras... la situación no es fácil y han estado desbordados.

Parece que se ha calmado un poco la cosa pero han estado días desbordados, trabajan con personas. Que se te vaya una media de X personas al día sin que puedas hacer nada... encima estás saturado de trabajo. Las historias no son fáciles. Y está expuesta, claro.

P: ¿Ha sido duro para el club y para el equipo el momento del parón liguero? Iban primeros después de varios años sin ganar la liga pese a que son un histórico del país

R: Somos el club que más títulos tiene en Angola aunque hace diez años que no conseguimos el título. La temporada estaba siendo muy regular, estábamos tres puntos por encima y en un buen momento de juego. Este parón no va bien pero estas cosas vienen como vienen.

Lo único que podemos tener de ventajoso es que en el caso de que la FIFA decidiese parar todas las competiciones y diese por campeones a los que están en primera posición, nosotros estamos al frente. No es agradable porque lo suyo es acabar el curso normal de la competición, todo lo demás son situaciones excepcionales que no agradan a nadie.

P: Justo a la vuelta del parón tienen que visitar el campo del 1º de Agosto, que va segundo y es el máximo rival. ¿Cuántas veces durante la cuarentena le ha dado vueltas al partido?

R: Sinceramente, no muchas. Sí que lo he pensado pero prefiero no obsesionarme con esa situación porque todavía no tiene fecha y es posible que sea tardía. He pensando en él pero no es una obsesión.

Es un partido clave, seguramente era el partido del campeonato. No podemos hacer otra que esperar acontecimientos, estar tranquilos y esperar que los jugadores trabajen lo mejor posible dentro de la situación que estamos viviendo.

P: ¿Cómo se vive ese duelo en el país?

R: Se paraliza casi. Aparte hay una diferencia abismal entre ese partido y cualquier otro. Pasas de tener cinco o siete mil personas en el campo a tener cincuenta mil, es una cosa exagerada. Luanda se paraliza, se ve desde primera hora de la mañana a gente con camisetas de un equipo y de otro, el camino al estadio es todo una parafernalia de gente disfrazada, de cánticos. Un show.

Una hora y media antes de empezar el partido de la primera vuelta el estadio estaba prácticamente lleno, se vive de una forma muy intensa. Los africanos son gente muy pasional y lo son para todo, para lo bueno y para lo malo.

Carlos Mateos Gil