Jose Pedrosa Galán: "En Canadá apelan a la responsabilidad de la gente"

Madrid, 10 abr (EFE).- Jose Pedrosa Galán (León, 1986) ha conocido gran parte del mundo gracias al fútbol. Con experiencia en más de una docena de países, la vida le ha llevado ahora a Canadá para jugar en el Valour FC. EFE le entrevistó para conocer las consecuencias que ha tenido allí la crisis de coronavirus.

Pregunta: ¿Tiene la sensación de que en Canadá hay poca coordinación entre territorios para afrontar este problema? Cada uno parece ir a un ritmo distinto. En Manitoba, donde usted vive, no han cerrado los bares y los restaurantes.

R: Hay sitios que sí y otros que no. Los que no, siempre y cuando cumplan las medidas de seguridad, solo sirven a domicilio o tienen servicio de 'take-away'. Otros que he visto igual si tenían antes cincuenta mesas y ahora tienen cinco muy separadas. Aunque sí es verdad que muchos están cerrados. Y centros comerciales también.

Pero tu vas por la calle y es prácticamente un día normal. A lo que mas afecta es a la parte del deporte porque los eventos están parados. Creo que las escuelas están cerradas también y muchos trabajos se están haciendo desde casa. A mi mujer, ya desde el 13 de marzo y con dos infectados, la mandaron trabajar desde casa.

P: En Manitoba no se obliga al confinamiento. ¿Hay aún así alguna indicación a la hora de salir de casa?

R: Para nada. A veces yo me pongo nervioso porque estoy muy concienciado de lo que pasa en España y veo que aquí no existe ningún tipo de confinamiento. Insisten mucho las autoridades en que hay que quedarse en casa, en que hay que evitar parques si hay mucha gente. Pero dan mucho pie al ciudadano, apelando al sentido común y a la responsabilidad de la gente. Aquí se les dice algo y lo cumplen a rajatabla.

Si algo juega en favor de Manitoba es que las distancias son muy grandes, no hay un centro de ciudad donde hay aglomeraciones. Nosotros hemos dado paseos, muchas veces vamos a parques naturales, y ves que no te cruzas con ninguna persona. Y si lo haces puedes estar a cuatro metros. Si mantienen esa seguridad no debería haber mucho problema.

P: Se ha hablado también de una ayuda de 2000 dólares canadienses a quienes han perdido el empleo por la enfermedad. ¿Le parece suficiente a la población o allí da para poco?

R: Yo la veo una medida acertada. Ya han dicho que no van a permitir ninguna trampa, que de verdad irá para quienes los necesiten. Canadá, por lo menos Manitoba, no tiene un coste de vida demasiado caro. Al revés, creo que está bastante bien.

En muchos sitios se han tomado medidas. Yo por ejemplo valoro mucho la de mi club, que nos está dando un subsidio semanal de más dinero porque saben que vamos a estar comiendo en casa y no en el estadio como hacíamos antes.

P: En su caso la liga se ha aplazado sin haberse empezado a disputar. ¿Cree que arrancará?

R: Yo espero que sí, sigo siendo optimista con la situación de Canadá. Es verdad que ya hay 20.000 infectados pero yo creo que a grandes rasgos están actuando bien y a tiempo, quizás también con el ejemplo que han tomado de otros países.

Esperemos que funcione porque, por ejemplo, yo había firmado aquí hasta agosto y no hemos empezado en abril. A veces se hablaba de que íbamos a empezar en junio, luego en julio... la liga no quiere decir nada para no crear falsas esperanzas y porque esto cambia cada día.

Yo creo que se va a jugar porque los equipos siguen fichando jugadores y nosotros estamos entrenando como tal. Tenemos muchas charlas tácticas, entrenamientos diarios. Vamos a confiar en que haya liga pronto.

P: ¿Qué tal es el nivel de la competición?

R: Tiene bastante nivel competitivo. De hecho algún equipo de nuestra liga eliminó en Copa a equipos de la MLS. Varios jugadores de nuestra liga han sido llamados con la selección nacional. Eso habla bien del nivel. Me ha sorprendido gratamente y creo que va a más.

P: Usted ha puesto de su parte subastando una camiseta con la que jugó en el Persela de Indonesia. ¿Cómo va la puja?

R: Es una idea de un amigo con el que coincidí en Andorra y se está subastando para la gente afectada por la enfermedad allí. Además hoy con Common Goal, organización de la que formo parte, han hecho un vídeo y estoy preparando algo para poder ayudar desde casa. Hay que poner nuestro granito de arena de la forma que buenamente podamos.

Carlos Mateos Gil