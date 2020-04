Arbeláez: "Hago malabares con el balón para ser feliz"

A Coruña, 6 abr (EFE).- La colombiana Carolina Arbeláez, jugadora del Deportivo Abanca, ha asegurado este lunes que está aprovechando el confinamiento por la COVID-19 para hacer "malabares con el balón", algo que le hace "feliz" y que difunde en sus redes sociales con los vídeos de numerosos retos que afronta.

"Los malabares los hago por ser feliz, por distraerme y me ayuda a la técnica. Mi reto es mejorar todos los días. Lo que más me inspira es hacer belleza con el balón, hacer magia, aunque lo que más me gusta es hacer gol y correr en una cancha. Este estilo libre es un pasatiempo que me hace feliz", señaló en una rueda de prensa telemática.

Arbeláez, que llegó al Deportivo el pasado mes de enero, comentó que ha "aprovechado el confinamiento para practicar nuevas jugadas y ver vídeos", eso sí, con precaución: "Lo más importante es no romper la tele que tengo en la sala" bromeó.

La centrocampista admitió que su "preocupación" es que la "familia esté bien en Colombia" y dijo que con sus seres cercanos trata de "estar en contacto todos los días y crear conciencia para que se queden en casa".

La jugadora blanquiazul consideró que su etapa en el fútbol europeo, en el que desembarcó de la mano del Deportivo, es "demasiado positiva" y ya ha tenido "un crecimiento enorme".

"Pienso que nuestra adaptación ha sido muy positiva y es de agradecer a las personas que nos lo han hecho tan sencillo. Soy muy feliz en la ciudad, en un club hecho para marcar diferencias y dar sorpresas. Nos están haciendo crecer como jugadoras y como personas", arguyó Arbeláez, que comparte vestuario en el Dépor con su compatriota Lorena Bedoya. EFE