Pedro Tarancón: "En las Islas Feroe la gente es muy responsable"

Madrid, 6 abr (EFE).- Pedro Tarancón (Burjassot, 1985) juega actualmente en las Islas Feroe, uno de los territorios europeos con selección propia menos poblados. Allí también ha llegado el coronavirus, aunque de momento no ha sido tan lesivo como en otros lugares. EFE habló con él.

Pregunta: Una de las cosas que más se destaca de las Islas Feroe es su capacidad para hacer tests porque han adaptado equipos con los que ya contaban para otras situaciones. ¿Considera que allí se ha actuado con rapidez?

R: Sí, considero que se ha actuado con mucha rapidez. De hecho se aplicaron al día siguiente las mismas medidas que puso Dinamarca aunque solo había dos personas infectadas. Eso ha hecho que se coja a tiempo y se pueda controlar muy bien a la gente que tenga que estar en cuarentena. También la cultura de aquí llama un poco a quedarse en casa por el frío y a la gente no le es tan difícil seguir haciendo vida normal en estas condiciones.

P: ¿Ayuda que sea un país pequeño?

R: Sí, influye. Aquí los pueblos son de entre 800 y 2000 personas. Si uno de ellos tiene el coronavirus en seguida todo el mundo lo va a saber y va a saber con quién ha estado. La Policía lo ha hecho muy bien y ha investigado a los contagiados para saber con qué personas han estado, qué días, cuánto tiempo... ellos directamente llamaban a la persona que tenía que estar en cuarentena incluso si ella no lo sabía.

P: Al ser todo tan reducido y ser usted español... ¿viendo la situación que se vive en España le tratan con un poco de recelo?

R: Me preguntan mucho porque saben que tengo familia y amigos. Me dicen que es muy triste cómo se está viviendo, que hay muchas muertes y muchos infectados. Ellos saben que llevo aquí cuatro años pero si hubiera venido hace cuatro semanas de España, sí que pondrían distancia de por medio.

P: A día de hoy las Islas Feroe es uno de los lugares del mundo donde no se han registrado fallecidos por el coronavirus. ¿Funciona bien la sanidad?

R: Sí. No es un país muy grande por lo que tampoco hay muchos médicos. Importan muchos de Dinamarca, de Polonia, de Alemania o de Islandia. La verdad es que funciona bastante bien. Yo por suerte no he estado mucho en el hospital pero las dos veces que he estado, una por el nacimiento de mi hija y otra porque me fracturé el peroné, me han tratado muy bien y con mucha profesionalidad.

P: Donde no llega el número de efectivos lo hace la solidaridad de la gente. Ha habido muchas personas que se han ofrecido para ayudar como voluntarias en los hospitales. ¿Siente que hay un fuerte sentimiento de comunidad?

R: Aquí sobre todo lo que hay es un fuerte sentimiento de responsabilidad, la gente es muy responsable. Al segundo día desde que se implantaron las medidas ibas a comprar al supermercado y todo el mundo tenía en la puerta el desinfectante, los guantes y mascarillas. Todo gratis.

Es algo que se ha llevado muy a rajatabla. Son pequeños detalles. Yo por ejemplo no he visto aquí a nadie corriendo que diga que está paseando al perro y el perro es invisible como si he visto en algún vídeo de España.

P: En su caso no están de confinamiento total. Esa situación les ha permitido volver a entrenar. Eso sí, en grupos de cuatro y no más cerca de dos metros de otra persona. ¿Qué se puede hacer en esas condiciones?

R: De momento solo entrenamos ocho jugadores por día. Nos dividimos cuatro jugadores en cada medio campo del estadio, con el primer entrenador en un grupo y el segundo en otro. Nos separamos por dos metros o más, se hace el calentamiento y luego jugadas combinativas con balón o algo técnico o táctico donde no existe el contacto físico.

Después siempre se hace la parte física, que es en lo que más hincapié estamos haciendo ahora. Al haber parón liguero es como si otra vez estuviéramos de pretemporada. Hay que cuidar el aspecto físico y estar preparados para la competición cuando el virus pase.

P: No parece entonces que vayan a salir de esta jugando al toque, en cortito...

R: (Risas) Aquí normalmente se suele jugar bastante bien al fútbol pero lo que más prima es el esfuerzo físico, la gente que más corre.

P: Les han dicho cuándo podría reanudarse la temporada?

R: Se va diciendo algo pero siempre es en stand-by. Como no sabemos si el virus va a desaparecer del todo, si va a tener otro arreón y se va a contagiar más gente... No sabemos realmente cómo es. Lo que sí han dicho es que a partir del 14 de abril se va a intentar hacer un poco de vida normal. A abrir gimnasios, colegios, aeropuertos...

El servicio de autobuses por ejemplo ha empezado esta semana pero si necesitas viajar en él tienes que mandar un mensaje diciendo el motivo y dónde vas. Todo está muy calculado y muy estudiado para que si estuvieras infectado la cadena sea rápida para decírselo a las otras personas.

P: ¿Qué nivel tiene el campeonato nacional? En España se conoce poco a la selección por ser una de las peores de Europa?

R: Si lo comparásemos con el fútbol español diría que es como una Segunda B. Lo que prima es el nivel físico, la gente va como aviones y si no estás preparado te comen. Es un fútbol muy británico, se podría comparar con equipos de mitad de tabla para abajo en Segunda B. El último o penúltimo de la tabla serían quizás más nivel Tercera.

Carlos Mateos Gil