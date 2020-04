Casillas: "Tenemos ideas nuevas"

Madrid, 2 abr (EFE).- Iker Casillas, exguardameta y excapitán del Real Madrid y de la selección nacional y actualmente en el Oporto, aseguró en un encuentro digital con el italiano Fabio Cannavaro que tiene "ideas nuevas" para aportar al fútbol español, aunque admitió que esperan unas "elecciones complejas" al cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al que se presentará.

"Todo es complejo pero si se puede ayudar al fútbol tenemos ideas nuevas. Vamos a ver", respondió Casillas a la broma lanzada por Cannavaro en referencia al espíritu competitivo del portero de querer luchar siempre por lo más grande.

"El nombre no gana las elecciones en este caso", respondió Iker. "Son unas elecciones complejas pero hablaremos con toda la gente cuando tengamos oportunidad, saldremos a buscar los votos y veremos qué pasa", añadió.

Cannavaro defendió la candidatura de Casillas a la presidencia. "Si tienes la fuerza de manejarlo, que no es fácil, lo tienes que hacer porque seguro que puedes ayudar al mundo del fútbol español y europeo por tu experiencia. La puedes poner al servicio de todos. No vale el nombre en esto, por ser Casillas, pero has vivido experiencias en el Real Madrid y la selección española que valen mucho", defendió.