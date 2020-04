Muniain: "Si el Athletic lo necesita la plantilla está dispuesta a ayudar"

Bilbao, 2 abr (EFE).- El capitán del Athletic Club, Iker Muniain, aseguró que desde la entidad "en ningún momento" se les ha trasladado "ninguna propuesta" sobre una posible rebaja salarial, aunque recalcó que, "si el Athletic" les necesita, estarían "dispuestos a ayudar".

"La postura que adoptamos el club y los jugadores es la de esperar para ver cómo evoluciona todo. Como bien dijo el presidente, primero hay que conocer el impacto de esta situación y, si al final de todo esto, el Athletic lo necesita la plantilla está dispuesta a ayudar", subrayó el navarro en declaraciones a Radio Euskadi.

Muniain añadió que "los capitanes" del equipo mantienen una comunicación "constante, fluida, casi diariamente y muy positiva" con el club.

"En este sentido no hay ningún problema. El club está siendo muy claro con nosotros y nosotros con el club. Nos han transmitido tranquilidad. No se puede hablar de mucho mas porque no hay ningún escenario real en el que apoyarse", insistió.

En ese sentido, avanzó que, "si llega ese momento" en el que el Athletic les solicite algún tipo de colaboración, se sentarían "a hablar". "Haríamos una valoración de todo lo sucedido y veríamos cuál es la mejor medida para ayudar y que todos salgamos reforzados".

"Ahora no tenemos ninguna medida porque es una situación que no es real, es una hipótesis. Según se vayan aclarando los temas iremos viendo por donde van los tiros", añadió.

Sobre la ayuda prestada por plantilla y club a los servicios sanitarios, conocida a través de un mensaje de agradecimiento del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, Muniain desveló que la intención es "hacerlo con la máxima discreción". "No hemos querido darle importancia porque lo importante son los enfermos y quienes están al pie del cañón. Desde el vestuario les mandamos mucho ánimo y fuerza a esas personas", subrayó.