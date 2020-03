Yaki Yen: En China fueron un poco más radicales cuando situación se puso mal

Madrid, 31 mar (EFE).- A Yaki Yen (Puerto del Rosario, 1989), internacional por Taiwán originario de España, el coronavirus le ha obligado a moverse por el mundo. El viaje del jugador del Qingdao Huanghai empezó en China antes de que su equipo se marchase de pretemporada a Dubai huyendo de la pandemia.

La estancia de quince días acabo siéndolo de un mes, tras lo cual puso rumbo a su país natal. Ahora ha vuelto al punto donde todo empezó por el miedo al cierre del espacio aéreo y se encuentra en un hotel, guardando cuarentena con la promesa de que la 'normalidad' aguarda fuera. EFE le ha entrevistado.

Pregunta: ¿De qué manera ha vivido estos meses?

Respuesta: Es una situación difícil para todo el mundo en general porque este tipo de pandemia no se había vivido a un nivel tan global. Ha sido una situación súpercomplicada pero intentamos tener cuidado y llevarlo lo mejor posible.

P: Acaba ahora de abandonar España. ¿Cómo ha visto su país de nacimiento en relación con China?

R: Yo creo que teníamos que haber sido un poco más precavidos. En China fueron un poco más radicales cuando la situación se puso mal, desde el primer día no había gente en la calle. Como en España ahora pero allí se hizo desde el primer día. En España hasta que no vieron cierto número de afectados no se tomaron las medidas y ahora está pasando la peor situación.

P: Ha tenido que volver allí por miedo a que le cerrasen el espacio aéreo y ahora está en un hotel ¿no?

R: Salimos con prisa porque había rumores de que iban a cerrar la frontera no solo en China sino en España también. Nada más llegar a China, como la gran parte de los casos en estos últimos días han sido importados, la mayoría de la gente que ha venido de fuera del país tiene que hacer cuarentena en el hotel. Llevamos una semana y nos queda otra.

P: ¿Cómo se organiza para trabajar desde el hotel?

R: El grupo ya está entrenando normal. Los jugadores chinos que ya estaban aquí y los extranjeros que llegaron antes están trabajando con normalidad. Yo sigo la rutina que nos mandó el preparador físico, limitado porque estoy en una habitación de hotel. Hago el trabajo que nos mandan e intento mantener un poco la forma.

P: El equipo está entrenando pero sin técnico porque Juanma Lillo está en España y no se sabe cuándo va a poder volver

R: Sí. Tenemos la suerte de que el segundo entrenador y el preparador físico también son españoles. Ellos se están haciendo cargo de la situación hasta que Juanma pueda llegar y podamos seguir todo esto con normalidad.

P: ¿Qué les cuenta desde la distancia? ¿Saben cuándo va a poder volver?

R: Hace tiempo que no hablo con él pero la verdad es que es una situación difícil, no se cuándo va a poder volver porque China cerró fronteras y no pueden entrar ningún extranjero. No sé cuándo las abrirán y no sé cuándo volverá.

P: ¿Cree que va a empezar la temporada?

R: Yo creo y espero que sí. Ni yo ni nadie sabemos en qué situación se encuentra ahora la liga, es una incógnita. Los primeros rumores que salieron decían que empezaba la liga el 18 de abril pero como varios jugadores han dado positivo creo que la van a posponer otra vez. No sabemos nada.

P: Todo lo que están viviendo... ¿son demasiadas complicaciones para un recién ascendido como sois vosotros?

R: La verdad es que sí. Independientemente de que seamos recién ascendido. Para todos los clubes ha sido igual. Casi todos los equipos que han estado fuera han tenido que alargar la pretemporada, sea en el lugar que sea. No es fácil para ningún club y para nosotros tampoco.

P: ¿Cree que la gente en China siente ya la normalidad o que le ha va costar conectar con la vida que tenían antes del coronavirus?

R: Creo que costará un poco pero no es el fin del mundo, todo tiene que volver a la normalidad poco a poco. Va a costar pero tomaremos más precauciones e intentaremos volver a hacer lo que hacíamos antes.

Carlos Mateos Gil