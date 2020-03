Pol García: En todos lados hemos infravalorado el virus

Madrid, 29 mar (EFE).- La vida de Pol García (Terrassa, 1995) tiene vínculos con España e Italia, dos de los países donde más fuerte ha golpeado el coronavirus. En el primero nació y en el segundo ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. Además está pendiente de Escocia, donde vive su hermano. Eso le permite tener una visión amplia de la crisis mientras juega en el St. Truiden belga. EFE le entrevistó en exclusiva.

Pregunta: En Bélgica el coronavirus ha conseguido lo que no ha logrado la sociedad con sus votos, que haya un Gobierno aunque sea provisional

Respuesta: Sí. Estamos aquí también en cuarentena como en Italia y en España pero con un poco más de flexibilidad. Parece que gracias al coronavirus han encontrado un poco de estabilidad.

P: ¿Cree que si los políticos se hubieran entendido antes, la situación hubiera sido distinta en Bélgica?

R: Está claro. No solo en Bélgica. Yo creo que en todos lados no hemos estado atentos y hemos infravalorado el virus, hemos creído que no era nada. Empezamos en Italia y ahora lo están haciendo por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra.

Si todos hubiésemos actuado antes como hizo China... ellos están ahora saliendo y nosotros parece que estamos entrando aún en la fase más grave. Tanto Bélgica como todos los países europeos no hemos valorado bastante la gravedad de este virus.

P: En su caso entiendo que está siendo un momento muy duro porque es un futbolista español que ha desarrollado casi toda su carrera en Italia. ¿A quiénes ve más preocupados?

R: En este momento los veo bastante equiparados. Al principio en España lo habían infravalorado y el Gobierno tardó mucho en actuar. Italia ya lleva casi veinte días de cuarentena, con lo cual ya lo tienen un poco dominado. En algunos días empezaron a verse buenas noticias, bajaron el número de contagiados y de muertes.

En España llevamos menos días y ahora nos estamos empezando a dar cuenta de que hay que ser serios, de que hay que quedarse en casa porque si no esto va a ir para largo. Creo que el estado de alarma tenía que haberse decretado antes, veníamos con algún día de ventaja respecto a Italia y tardamos en cerrar el país.

P: ¿Cómo cree que van a salir España e Italia de esto cuando todo acabe?

R: A nivel económico va a ser una regresión brutal en todo el mundo. Ya llevamos dos o tres semanas, y creo que va a durar aún más, donde todo se ha parado y va a ser muy difícil. Empezando por las pequeñas empresas, los autónomos, hasta llegar también a las grandes empresas. Todo este tiempo parados es un problema económico. Esperemos que salgan lo antes posible y que empecemos otra vez a trabajar todos. Pero aún así lo vamos a notar en los próximos años.

P: Su hermano reside en Escocia. ¿Qué le cuenta?

R: Dejó el fútbol hace año y medio porque se rompió el cruzado y después no pudo seguir. Está trabajando allí y me cuenta exactamente lo mismo o peor que los primeros días en España. No lo están valorando bien, tardaron mucho en cerrar el país. Y cuando lo hicieron fue muy lentamente.

Primero cerraron los restaurantes, los bares, los pubs... y aún así la gente salía como si fuesen vacaciones. Me dijo que días atrás toda la gente fue a la playa a tomar el sol. Y por lo que estoy leyendo el Reino Unido tiene con los mismos días de diferencia estadísticamente el mismo número de muertos o mayor que Italia y España cuando empezó.

P: El parón liguero les ha llegado antes de disputarse la última jornada de la que puede llamarse primera fase. Con un puesto de descenso por decidirse, con los últimos puntos en juego para saber quién va a luchar por el campeonato y quién por otros objetivos. ¿Cómo cree que va a ser la cuarentena en el plano mental para los futbolistas de los equipos que se juegan cosas?

R: La verdad es que es muy difícil, me he planteado esa pregunta muchas veces. Por suerte nosotros no nos jugamos nada, estamos tranquilos. Pero hay tres equipos luchando por la plaza de descenso, tres o cuatro por la última plaza para jugar los playoffs por el título.

Todos tenemos mucha incertidumbre. Ha habido muchas hipótesis como en todos los países, si se juega solo este último partido, si se juegan los playoffs después... vamos a ver. Por ahora el Gobierno ha acordado que hasta el cinco de abril no se va a poder entrenar pero por ejemplo nos llegan noticias de otros países de al lado como Holanda, donde hasta el 1 de julio no va a poder realizarse ningún evento deportivo de ninguna manera.

P: Uno de los que supongo que quiere que se reanude es el Anderlecht, que marcha octavo. ¿Le sorprende verle ahí, fuera de los playoffs por el campeonato?

R: La verdad es que sí. Es un equipo que a nivel económico, de estructuras y de seguidores es impresionante. Ha tenido un año muy malo. Este verano hizo varias incorporaciones de renombre, económicamente muy grandes como Kompany, Nasri o Chadli. Se esperaba mucho pero empezaron muy mal, sobre todo los diez o doce primeros partidos. En la segunda vuelta ha resurgido, estaba teniendo un buen nivel y tratando de meterse entre los seis primeros para el playoff por el título.

Lo tenía bastante difícil esta última jornada porque tenía que esperar un empate de los equipos que luchaban por el mismo objetivo y ganarnos a domicilio. Ha sido una temporada bastante floja de muchos equipos en general, sobre todo de los grandes. El Genk, por ejemplo, está luchando por lo mismo después de haber ganado el año pasado el título.

Por Carlos Mateos Gil