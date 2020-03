Ceferin afirma que hay "Plan A, B y C" para terminar la temporada

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, afirma que hay un "Plan A, B y C para terminar la temporada, teniendo en cuenta que nadie sabe cuándo terminará la pandemia".

El presidente esloveno de la UEFA habló sobre las distintas hipótesis en las que trabaja este organismo dependiendo de la evolución de la crisis mundial por coronavirus, en la páginas del diario italiano 'La Repubblica'.

"Nadie sabe cuándo terminará la pandemia. Hay un plan A, B o C. Podemos comenzar de nuevo a mediados de mayo, en junio o a finales de junio. Si no podemos hacerlo en ninguna de estas tres fechas, probablemente la temporada no podrá acabar", dijo.

"También existe la propuesta de terminar esta temporada al comienzo de la próxima, que se iniciaría un poco más tarde. Habría que trabajar también respecto a los contratos de los jugadores y los periodos de fichajes", explicó Ceferin.

El presidente de la UEFA tampoco excluyó que hubiera que "superponer los calendarios nacionales y el internacional", y afirmó que le resultaba "difícil imaginar los partidos sin espectadores", aunque también dejó una puerta abierta a esta posibilidad.

"Lo que no imagino son las finales de las copas europeas a puerta cerrada", concluyó Aleksander Ceferin.