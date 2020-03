Cerezo dice que el Atlético estudia "todas las situaciones" a nivel económico

Madrid, 26 mar (EFE).- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó este jueves que el conjunto rojiblanco estudia "todas las situaciones" y está "haciendo planes" a nivel económico en función de cuando se pueda reanudar LaLiga Santander, suspendida por la pandemia del coronavirus.

"Estamos haciendo los planes que tenemos que hacer, las tres opciones, si empieza esto rápido, en una fecha o en otra, e inclusive hasta que se suspenda la competición. Lo estamos haciendo como lo hacen todas las empresas, por la necesidad de saber dónde estamos y cómo podemos estar en cada una de las situaciones", aseguró el dirigente rojiblanco en declaraciones a 'Radio Marca'.

Preguntado sobre si el Atlético se plantea poner en marcha un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), Cerezo señaló que "todo el mundo está haciendo ERTEs".

"Todas las grandes compañías están haciendo ERTEs, pero un ERTE no significa un ERE. Yo entiendo y comprendo que toda las grandes empresas están haciendo sus números, preparando lo que se tiene que preparar para que en cualquiera de las situaciones poder estar a disposición y preparados para poder continuar", respondió.

En cuanto a si el club rojiblanco planea proponer una reducción temporal de sueldo a sus jugadores, como han hecho otros conjuntos, el dirigente rojiblanco aseguró que sus futbolistas son "consecuentes" con la situación económica.

"Yo creo que ni por parte de ellos, ni por parte del entrenador y técnicos vamos a tener ningún problema, porque van a estar a la altura siempre de las circunstancias", añadió.

Cerezo se mostró contrario a hacer conjeturas sobre cuándo se podrá reanudar la competición, ya que eso puede generar "confusión a la gente", ya que "nadie" sabe cuándo se podrá regresar a la normalidad.

Sobre si considera necesario acabar la temporada, dijo que habrá que hacerlo "si se puede terminar" y que entretanto hay que "tener previstos los problemas que se pueden dar". "De nada nos vale decir ahora que en mayo se va a comenzar, cuando no lo sabemos, y no sabemos el tiempo que puede durar esto", agregó.

El Atlético disputó su último partido oficial el miércoles 11 en Liverpool, la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones con victoria por 2-3, un desplazamiento que ha sido criticado en la prensa inglesa por haber permitido viajar a casi 3.000 aficionados cuando en Madrid ya se conocía que había un foco de coronavirus.

"Nosotros fuimos a Liverpool porque teníamos que jugar allí, y como no lo prohibieron, teníamos que jugar allí. Si nos dicen que no teníamos que ir no hubiéramos ido", dijo Cerezo.

El dirigente rojiblanco confirmó que no ha habido ningún caso de Covid-19 en la plantilla y cuerpo técnico y dijo que el Atlético "siempre está dispuesto a ayudar" a las autoridades en la emergencia sanitaria.

"He hablado un par de veces con el alcalde de Madrid, está muy preocupado. El problema que tiene Madrid es importante", admitió Cerezo, que elogió tanto a José Luis Martínez-Almeida como a la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso, que están "luchando día y noche para que esto se solucione".

Por último, el presidente del Atlético tuvo unas palabras de reconocimiento para el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, fallecido este sábado como consecuencia del coronavirus.

"Siempre tengo en mi casa una foto en la que estoy entre medias de Lorenzo Sanz y Jesús Gil, en un acto en el que me sentaron en el medio de los dos para que no discutieran" recordó Cerezo, que envió "un fuerte abrazo" al también expresidente blanco Fernando Martín, ingresado en estado grave desde el lunes por esta misma causa.