Lesma López dispuesto a no enviar árbitros a clubes que no combatan la violencia

Madrid, 22 ene (EFE).- El presidente del Comité de Árbitros de Madrid, José Luis Lesma, ha pedido la colaboración de los clubes para que conciencien a sus equipos y el entorno familiar contra la violencia y se ha mostrado dispuesto a no enviar árbitros a los partidos de aquellos que no combatan este problema.

En declaraciones a la Federación de Fútbol de Madrid (RFFM), Lesma López mostró su preocupación porque desde el comienzo de esta temporada "han crecido mucho las faltas de respecto hacia el colectivo arbitral en los campos", por parte del público y desde los banquillos, y explicó que los árbitros tienen la indicación de suspender los encuentros ante determinadas situaciones.

"Cada fin de semana estamos contando con una, dos e incluso tres agresiones físicas que me parece totalmente inadmisible. no podemos seguir admitiendo este tipo de situaciones. Llegado el punto de que un equipo cometa cualquier tipo de agresión, física o verbal y que desde el club no se tomen medidas si es necesario, incluso, dejaremos de mandar árbitros para dirigir esos partidos", advirtió.

Lesma insistió en que desde el Comité se deben poner medidas para intentar acabar con estos casos, por lo que ha pedido a los presidentes de los clubes que conciencien de ellos tanto a sus entrenadores, dirigentes, personas que se encargan de sus equipos y a las familias.

"Yo, como responsable del comité arbitral, no voy a mandar al paredón a los árbitros cada fin de semana para que alguien les pueda volver a agredir, sabiendo además que desde el club no se toman las medidas que entendemos que se tienen que tomar. Pero las tiene que decidir el club, que sean ejemplares y que seamos conocedores de ellas para que sean ejemplificantes para el resto del fútbol", añadió.

El excolegiado confirmó que el Comité ya ha comunicado a los colegiados que "si detectan desde la grada o un banquillo que hay gritos racistas, machistas o que incitan a la violencia exagerada, creen que eso va 'in creschendo' y corre el riesgo de afectarlos y al devenir del partido tienen órdenes estrictas de parar el partido, dirigirse al delegado del equipo local y advertirle que si no para eso de forma de inmediata automáticamente el partido se va a suspender".

"Si tenemos que suspender 50 partidos cada fin de semana lo vamos a hacer. También se les ha mandado en ese comunicado la obligatoriedad de ser totalmente inflexibles con los comportamientos inadecuados en los banquillos. Alguien que no se comporta en un banquillo tiene que ser sancionado disciplinariamente bien sea con la amonestación o con la expulsión. Tenemos que ser muy tajantes para evitar cualquier desgracia", señaló.

Lesma se expresó así después de que el pasado fin de semana se suspendiera el partido de juveniles entre los clubes Yébenes y Escuela Municipal de Aluche y de que anteriormente una árbitra fuera objeto de insultos machistas en otro encuentro de esta categoría en San Lorenzo de El Escorial.

En categorías inferiores el comportamiento de los entrenadores es otro de los principales motivos de preocupación de Lesma, así como el de los familiares de los jugadores y el hecho de que muchos de los árbitros también son menores de edad.

"Hemos creado un escudo que indica que son menores de 18 años. Si hablamos de un menor es más grave, no solo va a haber denuncias, también acudiremos a la oficina del menor y las consecuencias pueden ser fatales", manifestó.

Lesma alertó de los perjuicios que todo esto conlleva para los chavales a quienes "no se está educando en los valores que tiene que tener un deporte que es formativo, que tiene estar por encima de lo meramente deportivo y clasificatorio".

"Un niño que ve que su entrenador grita al árbitro, le insulta y da gritos va a hacer lo mismo y muchas de las cosas que pasan en el terreno de juego es por el comportamiento de las familias desde la grada. Como árbitro he visto a chavales ir a la grada a mandar callar a sus padres de la vergüenza que sentían", recordó.

Lesma elogió iniciativas como las que hace habitualmente el Alcorcón a principio de temporada, con jornadas en las que reúne a jugadores, familiares y árbitros, y lamentó la poca participación de los clubes en las charlas que el propio comité organiza para ayudar a formar no solo en la parte más técnica del reglamento, sino para aprender a valorar la figura arbitral.

"Si un árbitro no hace las cosas como tiene que hacerlas, me refiero al comportamiento con los equipos, a llegar adecuadamente y cumplir su condición de árbitro en toda regla nosotros también tomamos medidas. Ha habido árbitros a los que se ha sancionado y se ha llegado a expulsar", dijo en alusión a las obligaciones de su colectivo.

También insistió en que "el fútbol base no puede ser solo un resultado" y consideró que "es educación, diversión y enseñar valores a los niños". "Hay una clasificación y todos queremos ser los primeros, pero no puede ser que todo valga para conseguir ese objetivo", opinó.