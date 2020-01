La Copa irrumpe en el Atlético

León/Madrid, 22 ene (EFE).- Mientras insiste en Edinson Cavani, se aleja de la Liga y espera al Liverpool en la Liga de Campeones, la Copa del Rey irrumpe en el foco del Atlético de Madrid, que entra en juego contra la Cultural Leonesa y contra sí mismo, exigido más que nunca por un curso todavía por debajo de las expectativas, preocupado por su inercia negativa fuera de casa y alertado por un estadio sin victorias visitantes desde octubre de 2018.

A un único partido en el Reino de León, la presión es indudable sobre el bloque rojiblanco, que abre otro objetivo con la ambición de siempre, al asalto de un torneo que no gana desde 2013, desde aquel gol de Joao Miranda en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (1-2). No alcanza la final desde entonces.

Fuera en semifinales en 2013-14 y 2016-17, en cuartos en 2014-15, 2015-16 y 2017-18 y en octavos la pasada temporada, en 2018-19, cuando fue eliminado por el Girona, el título es de nuevo el desafío del Atlético, que visita León con rotaciones para Jan Oblak, Álvaro Morata, Thomas Partey o Stefan Savic y con ocasiones para Sergio Camello, Manu Sánchez, Marcos Llorente o Mario Hermoso.

Los cuatro más el portero Antonio Adán, del que Diego Simeone confirmó su titularidad para León, sin ir más allá de esta ronda de la Copa del Rey, representan las cinco novedades del once del Atlético respecto a la derrota del pasado sábado contra el Eibar en Ipurua (2-0); el enésimo ejemplo de que el Atlético ya no es el equipo tan difícil de batir, tan imponente y tan fiable cuando juega como visitante.

Ahí dispara sus dudas. Los números, otrora casi irrebatibles, remarcan tal momento: en sus trece salidas de esta temporada, sin contar la Supercopa de España jugada en campo neutral en Arabia Saudí, sólo ha sido capaz de ganar en cuatro de ellas. Es un 30 por ciento. A la vez, empató cinco de esos duelos y perdió cuatro.

Un aviso, como lo es el formato actual de la Copa del Rey, que no admite términos medios. O ganas o pierdes. Y al Atlético le ha costado muchísimo vencer a domicilio en toda esta campaña, fuera cual fuera la apuesta en cuanto al once o al planteamiento, sin la pegada que necesita -once goles a favor-, ni la seguridad que acostumbra -once goles en contra-, ni la destreza que se presupone.

Morata, su mejor goleador de la temporada, rotará en León. Con Diego Costa de baja por la operación de la hernia discal cervical del pasado noviembre y con Ivan Saponjic inutilizado por Simeone, el frente ataque de este jueves mantiene una duda: Sergio Camello, que ya ha marcado un gol con el primer equipo, aunque sólo haya jugado dos partidos, o Víctor Machín, 'Vitolo'. Las otras dos piezas ofensivas parecen definidas: Joao Félix y Ángel Correa. Si no juega Camello, el argentino pasaría al centro de la delantera.

En el medio centro, Marcos Llorente, titular sólo en tres de los 28 partidos de esta temporada, vuelve al once diez partidos después, con Héctor Herrera y Saúl Ñíguez como compañeros.

También regresa Mario Hermoso, en su caso tras cinco encuentros, al equipo titular y al centro de la defensa, junto a Felipe Monteiro, que se ha ganado una condición de indiscutible en el esquema de Simeone. A la izquierda jugará el canterano Manu Sánchez y a la derecha Santiago Arias. Ahí sigue de baja Kieran Trippier.

Además del internacional inglés, tampoco están disponibles ni el citado Diego Costa, que no reaparecerá hasta febrero; ni Koke Resurrección, cuya lesión miotendinosa sólo le ha permitido jugar un rato en uno de los últimos cinco choques; ni José María Giménez, al que un edema muscular le apartará de su segundo choque seguido, además de Thomas Lemar, recién recuperado después de tres semanas de baja por una lesión muscular, pero aún sin el alta.

Enfrente, la Cultural y Deportiva Leonesa intentará imponer la fortaleza que está mostrando en el Reino de León, donde no pierde desde octubre de 2018, precisamente también en una eliminatoria de la Copa del Rey ante el Barcelona (0-1).

El equipo de José Manuel Aira, que ha sumado sendos empates sin goles en sus dos últimos compromisos ligueros como local ante Osasuna B y Real Unión, éste el pasado domingo, tiene también en mente su objetivo de la Liga, donde ocupa el segundo lugar en el grupo II de Segunda División B y tiene dos citas cruciales consecutivas ante Bilbao B y UD Logroñés, rivales directos.

Por ello, previsiblemente, el técnico berciano optará por introducir novedades en su equipo, tal y como hiciera en la anterior eliminatoria ante el Huesca, empezando por la portería donde dio por primera vez la titularidad al francés Lucas Giffard.

En defensa podría introducir, como novedad, tras su reciente incorporación en el mercado invernal, al lateral gallego Samu Araujo, procedente de la liga polaca y con pasado en el filial rojiblanco.

En el centro del campo, el capitán Antonio Martínez, con un papel testimonial hasta ahora, también tendrá su oportunidad, así como el jugador cedido por el Rayo Vallecano Sergio Benito.

Aira optó en la anterior eliminatoria frente a los oscenses por reservarse varios titulares en el banquillo que introdujo en el tramo final y que reactivaron el juego del equipo para lograr la remontada, casos del máximo goleador, Dioni Villalba, y del belga Andy Kawaya, el jugador más desequilibrante en banda.

Los dos precedentes en eliminatorias de Copa del Rey entre ambos equipos se saldaron con triunfos visitantes, por 0-2 y 0-1, respectivamente, ambos en el mismo escenario de este jueves y que aventura un posible lleno en sus gradas con más de 12.000 espectadores.

El colegiado encargado de dirigir el choque, el árbitro castellano-manchego Javier Alberola Rojas, vivió un curioso y mediático episodio la pasada temporada en el encuentro entre el Eibar y el Atlético de Madrid, cuando propinó una colleja al delantero Álvaro Morata, que no se tomó de la mejor manera este gesto.

- Alineaciones probables:

Cultural y Deportiva Leonesa: Giffard; Aitor, Iván, Theresin, Araujo; Augusto, Antonio Martínez, Sergio Marcos, Gudiño; Menudo y Sergio Benito.

Atlético de Madrid: Adán; Arias, Felipe, Hermoso, Manu Sánchez; Héctor Herrera, Marcos Llorente, Saúl; Vitolo o Camello, Correa y Joao Félix.

Árbitro: Alberola Rojas (C. Castellanomanchego).

Estadio: Reino de León.

Hora: 21.00.