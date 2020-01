El Atlético viaja a León sin Morata y Oblak

Madrid, 22 ene (EFE).- El Atlético de Madrid viaja este miércoles a León sin Álvaro Morata ni Jan Oblak, que descansan en el once y en la convocatoria para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra la Cultural Leonesa, en la que aún no está Thomas Lemar, ya reintegrado a los entrenamientos con el grupo, pero aún sin el alta.

El francés, fuera las últimas tres semanas por una dolencia muscular, todavía no está disponible para su reaparición -sí lo estará el próximo domingo para medirse al Leganés-, con lo que se mantiene en la lista de bajas por lesión del Atlético junto a Koke Resurrección, Diego Costa, José María Giménez y Kieran Trippier.

Sólo hay descanso para dos jugadores en esta eliminatoria: Oblak y Morata. El portero esloveno, según expuso Diego Simeone este miércoles en rueda de prensa, "lleva sufriendo un golpe de la Supercopa que no le deja estar cómodo del todo, así que en esta oportunidad no va a participar, no va a venir y va a jugar a Adán".

La ausencia de Morata responde a una descarga de minutos con todos los partidos que ha acumulado en las últimas semanas. El atacante rojiblanco, el máximo goleador del equipo este curso con diez goles entre todas las competiciones, ha jugado de titular sin ninguna pausa los últimos 14 encuentros, los once más recientes completos.

Tampoco figura en la lista Sime Vrsaljko, con el alta médica desde el pasado 9 de enero de la operación de rodilla a la que fue sometido hace once meses. "No va a participar mañana, pero sí está en crecimiento; cercano a cualquier momento poder ayudarnos", explicó Simeone después del entrenamiento matutino en Majadahonda.

Los otros 14 futbolistas del primer equipo sí viajan a León: el portero Antonio Adán; los defensas Santiago Arias, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Mario Hermoso y Renan Lodi; los centrocampistas Thomas Partey, Héctor Herrera, Marcos Llorente, Saúl Ñíguez y Víctor Machín, 'Vitolo'; y los atacantes Joao Félix, Ángel Correa e Ivan Saponjic.

La convocatoria se completa con cuatro jugadores de la cantera: el guardameta Álex dos Santos; el lateral izquierdo Manu Sánchez, que según las pruebas será titular; y los atacantes Sergio Camello, que podría partir desde el once, y Rodrigo Riquelme.