Beauvue: "En el Celta hubo bromas por irme al rival"

A Coruña, 22 ene (EFE).- El delantero Claudio Beauvue, nuevo jugador del Deportivo, ha reconocido que en su salida del Celta de Vigo, máximo rival regional del conjunto coruñés, hubo "bromas" por su cambio de equipo en el mercado invernal pero sus ya excompañeros sabían que era "una oportunidad" para él y por eso la vieron con buenos ojos.

"Mis compañeros me conocen, saben que en el vestuario estoy a tope con ellos y, viendo mi situación, que tenía fe de poder jugar y que cada fin de semana estaba apoyándoles, sabían que era una oportunidad para mí, para seguir disfrutando del fútbol", indicó en su presentación como jugador del Deportivo, al que llega en propiedad.

Beauvue señaló que "al principio" en el vestuario del Celta cuando les comunicó que se iba al Deportivo hubo "bromas".

"Me dijeron: 'te vas al rival, traidor'", confesó el futbolista, que hizo hincapié en lo que le hizo su amigo Iago Aspas, que fue, "entre comillas, el capullo" que le "metió en el pasillo para que me dieran golpes", algo habitual en los equipos.

Beauvue admitió que cambiar el Celta por el Deportivo "fue muy sencillo" por cuál era su "situación" en el club vigués y por la "oportunidad" que le brindaba el equipo que milita ahora en Segunda División.

Sobre su falta de minutos en el Celta, indicó que no se debía a una decisión de los entrenadores, sino que la instrucción "venía de más arriba".

"Lo más difícil es estar entrenando fuerte y no poder jugar y no por la decisión de la persona que te ve cada día (el entrenador). Eso duele. Yo nací en una isla, y así como la vida es dura, dios te pone cosas en tu camino que debes superar así que me conformo, aunque sea difícil", declaró.

Respecto a las negociaciones para salir del Celta, precisó que fueron "difíciles y duras" y que le llevó "muchas semanas".

"Cuando me enteré del Dépor le dije a mi representante que no quería saber nada más de países extranjeros o de otro sitio porque estaba al lado y porque es el Dépor, un equipo histórico y quería que se acabara ya, que se hablara con el club para facilitar mi salida rápido", expuso.

En el Deportivo, afirmó, le han recibido como un integrante más de la "familia" que hay y consideró que el cambio es para él "un paso adelante" con el reto de "salvar a un club tan grande" porque eso hará que se le recuerde en la historia de la entidad blanquiazul.

Beauvue reconoció que le "sorprendió" la respuesta de la afición en los últimos partidos, tan "enchufada" y dijo que los jugadores deben aislarse de la "presión" de salvar al Deportivo, aunque sea "el objetivo", e ir "partido a partido".

Además, confesó que no conoce "bien" al entrenador del equipo, Fernando Vázquez, pero ha percibido que está haciendo "un grupo fuerte" en el que, tanto "el que juega y el que no lo hace tiene la idea de ir adelante y estar todos juntos en el campo y fuera".