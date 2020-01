Alfaro: "en el partido de Copa entre Ibiza y Barça pueden pasar muchas cosas"

Ibiza, 21 ene (EFE).- El entrenador de la UD Ibiza, Pablo Alfaro, aseguró este martes que la Copa del Rey de fútbol es una competición “muy democrática, que nos iguala mucho a todos”, por lo que “pueden pasar muchas cosas”, en relación al partido que este miércoles enfrentará a los ibicencos contra el FC Barcelona.

“Con este formato a partido único, en el campo del club más humilde, que en este caso somos nosotros, se iguala un poquito más”, señaló Alfaro en rueda de prensa.

El técnico aseguró que desde el vestuario de la UD Ibiza se vive “como un partido más”, pero precisó que se trata de un “regalo” que les ha dado el fútbol, por lo que avanzó que estará “toda” la plantilla convocada “para premiar su comportamiento tan profesional y magnífico” y porque lo tienen "que vivir todos juntos”.

En cuanto al once inicial, Alfaro recordó que durante esta temporada no se han repetido muchas alineaciones, “por no decir ninguna”, pero garantizó que el once que salga este miércoles “va a ser el mejor que" puedan "sacar” para poder enfrentarse a “un tótem del mundo futbolístico como es el Barça”.

Sabedor de que la UD Ibiza se enfrenta con desventaja ante el Barça, Alfaro aseguró que se intentarán “igualar mucho las fuerzas” al encontrarse en el estadio municipal de Can Misses, con césped artificial y con la afición de Ibiza.

El técnico del conjunto ibicenco destacó que el FC Barcelona no tiene una plantilla “tan amplia” e indicó que espera un Barça “potente, a sabiendas de las peculiaridades de aquí y que, probablemente, hace décadas que ninguno de ellos ha entrenado en un césped artificial”.

Sobre el estreno de Quique Setién como entrenador del combinado azulgrana, el pasado domingo, Alfaro señaló que "casa muy bien con la filosofía de Can Barça y, lógicamente, de ese libreto se va a alejar muy poco”.

A su parecer, Setién intentará “imponer sus armas futbolísticas”, que son “muchas y muy poderosas”, pero la UD Ibiza las contrarrestará con la “energía, con la pasión que tenemos que meterle al partido; y con fútbol, que al final es un partido de fútbol”.

Del juego que empleará este miércoles ante el Barça, Alfaro ha instado a la necesidad de ser “fieles” a sí mismos: “Normalmente somos un equipo que tiene buen trato de balón, que nos gusta ser un equipo capaz de iniciar, que seamos valientes, que tengamos el balón para hacer daño a los rivales, no para manosearlo en situaciones que tampoco son tan productivas”, dijo.

El técnico de la UD Ibiza lanzó un último mensaje a sus jugadores para que disfruten del encuentro.

“Pero que lo disfrutemos, compitiéndolo, que es la manera de dignificar la competición”, precisó.

Para Alfaro, se trata de algo “muy grande” para la isla y para el fútbol ibicenco que, tras eliminar al Albacete, respira un “ambiente muy bonito".

"La llama ya está encendida en Ibiza y vamos a ser capaces de mantenerla viva mucho tiempo, es nuestra intención”, aseveró.

Al ser preguntado por qué significaría ganar al Barça, Alfaro apuntó que sería algo “histórico”, aunque matizó que prefiere no pensar en la trascendencia.

“Tenemos que ser conscientes de que somos un muy buen equipo de Segunda B y estamos diseñados para ello y nuestra planificación está diseñada para competir bien, como lo estamos haciendo”, concluyó.