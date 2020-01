Alguacil: "Es momento de revertir el daño por la derrota del Betis"

San Sebastián, 21 ene (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, considera que la visita del Espanyol en Copa del Rey es el "momento de revertir el daño causado por la derrota ante el Betis", aunque espera a un rival mejorado con la llegada de Abelardo Fernández a su banquillo.

"Todos están con ganas de afrontar el partido de mañana porque hemos venido escocidos de la derrota en Sevilla y no hay jugadores con molestias, lo que habla mucho y bien del equipo, ya que todos quiere jugar y es la mejor noticia para mí", declaró en conferencia de prensa previa a este partido de Copa el preparador realista.

"El encuentro va a ser complicado y duro porque además vienen motivados, con un trabajo diferente, líneas muy juntas, mucho compromiso y fichajes, por lo que están en una inercia positiva", relató al enjuiciar al nuevo Espanyol, ante el que espera olvidar los dos últimos tropiezos del equipo en la competición liguera.

Valoró el hecho de jugar esta eliminatoria a partido único en San Sebastián y restó importancia a los puntos que se han perdido en el Reale Arena esta temporada porque, en su opinión, "en muchos partidos" la Real ha hecho "más cosas que los rivales para ganar".

Respecto al estado físico de los lesionados, comentó que Nacho Monreal y Aritz Elustondo están más cerca de reaparecer que David Zururutza, Asier Illarramendi y Miguel Ángel Moyá. Todos se pierden el encuentro de Copa.

No quiso entrar sobre los rumores que afectan al futuro de sus delanteros Adnan Januzaj y Willian José, dijo estar "súper contento" con su equipo, aunque admitió también que es posible que "algunos no tengan ganas de seguir porque no están teniendo minutos". cr/rh/ea