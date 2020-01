El Badalona no renuncia a otra noche de gloria ante Granada que no se fía

Badalona (Barcelona)/Granada, 20 ene (EFE).- El Badalona espera que no haya dos sin tres y no renuncia este miércoles (21:00 horas) en el Estadi Municipal a eliminar en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey al Granada, que no se fía lo más mínimo pese a la diferencia de categoría en su pretensión de alcanzar los octavos tras cuatro años.