Cabrera: "Acepté venir sin temor porque creo en este club"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 20 ene (EFE).- El central uruguayo Leandro Cabrera afirmó este lunes en su presentación como nuevo futbolista del Espanyol que aceptó venir "sin temor" porque cree en este club.

Cabrera se deshizo en elogios hacia la entidad: "Es una institución muy grande, con mucha historia y peso. Mi situación en el Getafe era muy buena y esto me lo planteo como un reto, un desafío y voy a por todas. Es uno de los pasos más importantes de mi carrera".

El uruguayo se definió como un futbolista "agresivo y contundente" que presta atención "a todas las situaciones", aunque también destacó su habilidad en el juego aéreo.

"Me siento más cómodo como central, pero con la capacidad de desplazarme al lateral, no me da alergia jugar en esa posición", añadió.

Cuestionado por la inversión del Espanyol en el mercado de invierno, 20 millones por Raúl de Tomás y nueve por él, Cabrera reconoció que se trata de un movimiento destacable: "Cuando un club hace una apuesta de este tipo, se esperan cosas. A mí me da igual destacar mientras el equipo gane".

En cualquier caso, el zaguero insistió en que viene a sumar. "No me veo de titular. Vengo a ayudar y el técnico considerará si tengo minutos. Me siento capacitado para ayudar en todas las situaciones pero ser un líder no es mi perspectiva", apuntó.