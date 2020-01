Muniain, sobre sus 400 partidos: "Es un orgullo y un honor"

Bilbao, 19 ene (EFE).- El capitán del Athletic Club Iker Muniain valoró como "un honor y un orgullo" haber alcanzado este domingo frente al Celta la "pedazo de cifra" de 400 partidos oficiales con el equipo rojiblanco y ser además el más joven de los 18 que han logrado ese número.

"Es un orgullo conseguir esa cifra con la camiseta que quiero. Me hace sentirme feliz y orgullo de mi carrera. Y que sea el más joven es un bonito dato. He intentado disfrutar del día y por eso también he saltado al campo con mi mujer y mis hijos para tener un bonito recuerdo y ya pensando en el 401", explicó el navarro.

Muniain no se quedó con ninguno de los partidos y recordó que incluso los momentos "muy tristes en forma de lesiones graves" le han "ayudado mucho". "Hay que valorarlo todo y me gusta recordar todo con cariño, los buenos y los malos momentos. Es un privilegio vestir esta camiseta cada día", recalcó.