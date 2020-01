Jémez cierra la puerta de salida a Embarba para ir al Espanyol

Madrid, 19 ene (EFE).- Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, no quiere que haya ninguna salida en este mercado de invierno y ha cerrado la puerta a una posible marcha de su capitán, Adrián Embarba, al Espanyol, equipo interesado en incorporarle con una oferta que ronda los nueve millones de euros.

Tanto la directiva del Rayo como Paco Jémez tienen claro que el único objetivo esta temporada es el ascenso a Primera. Por tanto, con ese objetivo y con las cuentas saneadas en el club madrileño no hay necesidad ni urgencia por vender como sí ocurrió en otros tiempos.

Tras el último partido contra la Ponferradina Paco Jémez fue tajante respecto a este tema. "Si el Espanyol quiere a Embarba que pague la cláusula", aseguró.

La cláusula de Embarba es de diez millones de euros y según han informado a EFE fuentes del Rayo "no se va a negociar por ningún jugador que se considere importante para lograr el ascenso y las posibles salidas se harán con el pago de cláusula".

En idéntica situación está el internacional peruano Luis Advíncula, por el que se han interesado algunos equipos, aunque sin presentar una oferta en firme que interese al club.

"Tengo claro qué jugadores tienen que estar y creo que Advíncula no es un caso que tenga que salir. En invierno hay que reforzarse, no debilitarse. El club y yo estamos en esa tesitura. Con el mercado abierto es normal que haya rumores, pero desde el plano deportivo no hay interés en que se marche", dijo Paco Jémez, en una conferencia de prensa esta misma semana.

Las únicas dos salidas que contempla el Rayo son las del delantero guineano Lass Bangoura, que ha regresado de una cesión en el Vancouver Whitecaps canadiense, no tiene ficha y no cuenta para Jémez, igual que el central senegalés Abdoulaye Ba, que en su caso sí tiene ficha aunque no entra en los planes del cuerpo técnico.