Garitano, sobre el mercado invernal: Como mínimo, hay que mantener el grupo

Lezama (Vizcaya), 18 ene (EFE).- Gaizka Garitano, entrenador del Athletic Club, subrayó en relación a posibles movimientos en su plantilla durante el mercado invernal que su idea es "como mínimo" mantener el mismo grupo o en todo caso reforzarse.

"Todos los equipos intentan reforzarse y están haciendo fichajes. Nosotros tenemos que pensar más en seguir como estamos y en todo caso reforzarnos, no debilitarnos", dijo el técnico, cuestionado sobre salidas o llegadas de futbolistas antes de que finalice el plazo el próximo día 31.

Sobre el posible interés del Espanyol en el fichaje de Ibai Gómez, el técnico se reafirmó en la idea que expresó después del último partido de liga en Sevilla cuando afirmó que, a excepción de un inédito Cristian Ganea, para quien vería bien una salida, cuenta "con todos" sus futbolistas.

"No he cambiado de opinión", zanjó antes de responder también sobre una posible ampliación de su contrato, que finaliza el 30 de junio. Garitano aseguró que en estos momentos no está "preocupado en eso".

"Estamos más centrados en los partidos. Jugamos mañana -contra el Celta- y el miércoles la Copa -en Elche- y estamos preparándolos a tope y centrados. Junio queda lejos para mí y para los jugadores y ahora lo que hay que hacer es estar más centrado en el día a día e intentar ganar", recalcó.

Acerca de su próximo rival, Garitano comentó que el Celta "es un equipo hecho para otros objetivos" de los que tiene ahora y que la calidad de su plantilla y su estado de necesidad -llegará a San Mamés a un punto del descenso- "le hace más peligroso".

"Todos pensamos que merecemos más puntos de los que tenemos, pero no es la realidad. Tenemos los puntos que nos merecemos. Lo que sí tienen son muchas más posibilidades de tener más por la plantilla que tienen", dijo.

El entrenador vizcaíno considera que el Celta de Fran Escribá que comenzó el curso y el actual de Óscar García, "aunque con sus matices, son parecidos", porque cree que "el estilo de los equipos no lo marcan los entrenadores, sino los jugadores".

"El Celta tiene un tipo de jugador que le hace jugar a eso, a demostrar su calidad individual y de asociación, a hacer paredes... Son jugadores rápidos. Tiene una plantilla muy completa y de mucho nivel y en cualquier jugada te pueden resolver un partido. Tendremos que estar atentos y hacer un buen partido para ganar", concluyó.