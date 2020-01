Simeone: "Creemos absolutamente en Joao Félix"

Majadahonda (Madrid), 17 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este viernes que cree "absolutamente" en Joao Félix y asumió "toda" la responsabilidad, como en todos los futbolistas, de "encontrar su mejor versión y su mejor lugar para que pueda explotar sus características" en el club rojiblanco.

"La Supercopa ha sido un paso más de experiencia para un chico de 20 años que tiene un talento enorme y unas condiciones fantásticas", dijo el técnico. "Todo el camino que comienza a hacer seguramente le servirá de cara al futuro. Creemos absolutamente en él, tiene un juego que necesitamos, tiene gol y esperemos que todas estas experiencias que va viviendo en esta nueva etapa en un club y un equipo nuevo le sirvan para fortalecerse y crecer día a día", expresó el técnico.

Su Supercopa de España, sobre todo contra el Real Madrid, muy por debajo de las expectativas y el talento del '7' rojiblanco, le ha puesto de nuevo en el foco.

"Joao tiene 20 años. Tiene que estar fuerte, contento, alegre, entusiasmado, juega en el Atlético de Madrid, tiene un futuro enorme y lo estamos esperando para que nos dé una mano importante en la segunda vuelta", apuntó el entrenador.

¿Qué responsabilidad tiene Simeone en que Joao Félix no esté aún a un alto nivel? "Toda. Como la de cualquier futbolista del Atlético de Madrid que no pueda responder, nosotros somos los que nos tenemos que ocupar para encontrar su mejor versión y su mejor lugar para que pueda explotar sus características", contestó.

"No me manejo de una manera diferente con Joao que con Lodi, con Herrera, con Koke, con Saúl... Buscamos siempre ocuparnos y preocuparnos para que jugadores que tienen características y potencialidad les sirvan al club y al equipo. Estamos en camino con él, como con Lodi, que son más jóvenes, para que crezcan", añadió.

La Supercopa de España, a pesar de la derrota en la final, confirmó la reacción del Atlético. "Ya la frase 'otra final perdida' no me suena tan cómoda. De seis perdimos tres y ganamos tres. Y de las tres perdidas, dos fueron por penaltis, que son perdidas, claro, pero estamos compitiendo muy bien. Me siento orgulloso de estos años, que nos permitieron llegar a tantas finales, y competir contra un poderoso en todo lo que rodea al fútbol, el Real Madrid", dijo.

"Estamos en mitad de temporada. Creo que todavía tenemos muchísimas cosas por mejorar. La Liga es muy larga y todavía no hay un parámetro para poder hablar de una realidad del momento. Hay que seguir. Tenemos un rival duro, como el Eibar, muy complicado. Siempre nos ha costado muchísimo", expuso en rueda de prensa.

"En su campo tendrá presión alta, fuerte y ahí es donde ellos conviven mejor con su juego", abundó Simeone, que esperó, ante tales características de su adversario, que Álvaro Morata "tenga la lucidez de resolver esas situaciones finas (al borde del fuera de juego) a favor" y que confirmó que convocará a tres jugadores del filial, sin desvelar los nombres, ante las cinco bajas por lesión.

No están disponibles ni Kieran Trippier, por una pubalgia anunciada este viernes; ni Diego Costa, operado a finales de noviembre de una hernia discal cervical; ni José María Giménez, por un edema muscular en la pierna izquierda; ni Koke Resurrección, por una lesión miotendinosa; ni Thomas Lemar, por una dolencia muscular.

Simeone también fue preguntado por dos jugadores que, de momento, no se han estrenado en este curso: el delantero Ivan Saponjic y el lateral derecho Sime Vrsaljko.

"Volvimos a hablar con Saponjic antes de fin de año y le volví a repetir lo que creo que tiene que hacer", dijo del primero. "Vrsaljko está entrenando mucho mejor desde hace un mes y ya se le ve más cerca de poder ayudar. Lo veo con mucho entusiasmo y con muchas ganas de poder competir. Lo conocemos, es un chico valiente, fuerte y todo lo que sea sumar, nosotros lo agradecemos y le damos una bienvenida", afirmó del segundo, lesionado desde hace 11 meses.