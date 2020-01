Trippier, baja para Eibar; Arias regresará al once titular

Majadahonda (Madrid), 17 ene (EFE).- El inglés Kieran Trippier, defensa del Atlético de Madrid, es baja para el partido de este sábado contra el Eibar a causa de unas "molestias derivadas de una pubalgia" que "no han remitido", por lo que no formará parte de la convocatoria para Ipurua, donde Santiago Arias será titular.

Después de "varias sesiones de entrenamiento alternativo e individualizado", por ejemplo el miércoles, y de incorporarse el jueves al grupo -incluso Diego Simeone le probó en el once titular-, el Atlético confirmó este viernes la ausencia de Trippier para Eibar: "Las molestias no han remitido y no viajará con el equipo".

El lateral derecho inglés se suma a las bajas para el choque de este sábado a Diego Costa, operado a finales de noviembre de una hernia discal cervical; José María Giménez, por un edema muscular en la pierna izquierda; Koke Resurrección, por una lesión miotendinosa en el muslo derecho; y Thomas Lemar, por una dolencia muscular.

Arias, que sólo ha sido titular en uno de los últimos diez choques oficiales del conjunto rojiblanco, regresará a la alineación para suplir la ausencia de Trippier en el lateral derecho, en un once que mantendrá el resto de posiciones con las que ensayó el técnico el jueves y en las que insistió en la sesión del viernes.

Jan Oblak ocupará la portería; Stefan Savic y Felipe Monteiro serán los centrales; Saúl Ñíguez se trasladará al lateral izquierdo; Ángel Correa, por la derecha, y Víctor Machín, 'Vitolo', por la izquierda, serán los extremos; Thomas Partey y Héctor Herrera serán los medios centros; y Álvaro Morata y Joao Félix, los delanteros.