Boca lamenta la inminente partida del juvenil Ramos Mingo al Barcelona B

Buenos Aires, 16 ene (EFE).- El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, lamentó este jueves que el defensa de 18 años Santiago Ramos Mingo esté a punto de fichar por el Barcelona para jugar en la cantera.

"Miren, él no se vino a entrenar. Nadie se puede descuidar con la salida de este chico. Alguien no le hizo el contrato. Ni bien esto se produzca, vamos a nombrar una comisión y vamos a sancionar a los que tengan que ver con esto", dijo el nuevo mandatario del club xeneize, que asumió en diciembre pasado.

"Esto tiene que tener responsables, los vamos a buscar, a los de adentro y a los de afuera. Acá tiene que haber representantes. Nadie habla porque sí con el Barcelona", añadió Ameal en diálogo con Radio La Red al ser consultado por el paso del juvenil al equipo español.

Los rumores del fichaje del defensa central por el club catalán comenzaron a fines de 2019 y por eso los directivos intentaron que firmará un contrato, pero su familia se negó.

Ameal no aclaró si Ramos Mingo, a quien definió como un "jugador distinto", pasará al Barcelona B en este mercado de pases o a mitad de año.

El directivo también se refirió a las declaraciones del presidente de la cámara de diputados, Sergio Massa, quien aseguró que la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), concesionaria de servicios públicos de agua potable y tratamiento de desagües, le pagaba a Boca Juniors para "invitar periodistas a la cancha".

"Hoy aparecieron cosas muy tristes de que Aysa aportaba dinero, una cosa que no se puede entender, involucrando a periodistas, que no es bueno tampoco. No le hace bien a Boca", afirmó el presidente del club.