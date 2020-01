El Leganés de Aguirre calibra su recuperación ante un viejo conocido

Leganés/Getafe (Madrid), 16 ene (EFE).- El Leganés y el Getafe medirán sus fuerzas en el Estadio Municipal de Butarque en pleno cambio de papeles esta temporada: mientras que el equipo del mexicano Javier Aguirre está en su mejor momento del curso, el de José Bordalás atraviesa una mala racha con tres derrotas consecutivas.

Es la paradoja del fútbol, que en apenas un mes se puede pasar de un estado de euforia a uno de preocupación y viceversa. Y eso es lo que ha ocurrido en el Leganés y en el Getafe, que, sin embargo, aún viven en dos mundos diferentes: unos pelean por no descender y otros por jugar en Europa.

En el caso del Leganés, era último y se encontraba en una situación preocupante pero ha sumado nueve puntos de veintiuno posibles; perdiendo únicamente dos partidos contra el Barcelona y el Sevilla.

No solo eso sino que además el equipo ha sido capaz de superar dos rondas de la Copa del Rey a partido único, la última de ellas con un triunfo convincente por 0-4 en el estadio de Murcia. Tras el sorteo ya saben que en la siguiente les espera el Ebro.

Antes de que ese enfrentamiento llegue, encaran el importante choque contra los getafenses. Será la sexta vez que ambos conjuntos se enfrenten en la máxima categoría del fútbol español y en ninguna de ellas los blanquiazules ganaron como locales. Sí lo consiguieron fuera, para un balance de dos derrotas, dos empates y una victoria.

Todo apunta a que el cruce lo deberán disputar sin un hombre que ha sido clave en épocas recientes como es el delantero Youssef En-Nesyri. El internacional marroquí, ya en el Sevilla, ha dejado al Leganés sin uno de sus referentes ofensivos y con problemas arriba en la medida en que días atrás salió también, rumbo al Deportivo de La Coruña, Sabin Merino.

Otro que se ha marchado ha sido el lateral ucraniano Vasyl Kravets, en su caso cedido al Lugo. Completan la lista de ausencias dos lesionados, el defensa central griego Dimitrios Siovas y el extremo argentino Alexander Szymanowski.

En cuanto al ambiente, se espera que sea el propio de las mejores noches. De hecho, ya se ha anunciado un mosaico para recibir a los contendientes, con unas doce mil banderas blancas y azules que serán colocadas en las butacas.

En lo que respecta a los getafenses, necesitan una victoria para olvidar las últimas derrotas con las que han salido de los puestos europeos hasta ocupar la séptima plaza. El Real Madrid y el Villarreal les bajaron de la nube y, después, el Badalona, en Copa del Rey, estos culminaron una quincena errática con una eliminación inesperada en el club azulón.

Después de esos tres pinchazos, la plantilla del Getafe se ha conjurado para salir del bache cuanto antes. La mejor manera de hacerlo es ante su máximo rival. Y para el asalto de Butarque, Bordalás no podrá contar con uno de sus jugadores clave, Ángel Rodríguez.

El máximo goleador de su equipo con 12 dianas esta temporada en todas las competiciones se lesionó durante el choque ante el Badalona y no estará disponible. Su ausencia despeja las dudas en la delantera y en la zona de ataque pues Jaime Mata y Jorge Molina se encargarán de intentar hacer daño al Leganés. Pero no será la única baja. Tampoco podrá jugar el brasileño Robert Kenedy, que aún no se ha recuperado de una lesión.

El resto de la plantilla está disponible para Bordalás, que, salvo sorpresa, alineará a su once tipo en Liga que hasta el momento le ha funcionado para pelear por los puestos europeos.

Alineación probable:

Leganés: Cuéllar; Rosales, Awaziem, Omeruo, Silva, Kevin Rodrigues; Rubén Pérez, Roque Mesa, Óscar Rodríguez; Braithwaite y Carrillo.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Cabrera, Nyom; Jason, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Jaime Mata y Jorge Molina.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité catalán)

Estadio: Butarque

Hora: 21.00.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Leganés (19º. 14 puntos) Getafe (7º. 30 puntos).

La clave: Cómo se sobreponga el Leganés a la salida repentina de su delantero Youssef En-Nesyri, hombre clave en el esquema y que deja un importante vacío en el ataque que deberá llenarse con otro ariete en el mercado de invierno.

El dato: El Leganés nunca ha ganado como local al Getafe en la máxima categoría del fútbol español.

La frase:

- Aguirre (Leganés): "Bordalás está en todas las quinielas de mejor entrenador del año pasado. Además su historia, su pasado y sus ascensos, lo avalan".

- Bordalás (Getafe): "No me sorprende que el Leganés haya mejorado con Aguirre".

El entorno: El ambiente en las gradas será el propio de un duelo de gran rivalidad y habrá mosaico para acompañar la salida al césped de los dos equipos, con la presencia de 12.000 banderas blancas y azules. En el caso de los seguidores visitantes la expectación alcanzó cotas máximas después de que muchos hinchas hicieran cola desde las 4 de la madrugada para conseguir una de las 237 entradas disponibles. EFE

