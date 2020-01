Ecuador va a Colombia con la idea de clasificarse a las olimpiadas por primera vez

Quito, 15 ene (EFE).- La selección sub'23 de Ecuador viajará este jueves a Colombia con la única idea de clasificarse a las olimpiadas de Tokio 2020, la que sería su primera vez, afirmó este miércoles su seleccionador, el argentino Jorge Célico.

"La idea es ir a competir al más alto nivel" con el único objetivo que Ecuador "entre por primera vez a una olimpiada", tras clasificarse en el Preolímpico de Colombia, que solo entrega dos billetes para Tokio, aseguró Célico en una rueda de prensa ofrecida en el cuartel general del equipo nacional en Quito, el complejo 'La Casa de la Selección'.

"Estamos tranquilos, confiados en que todo va a salir bien" desde el inicio, pues el equipo "llega bien" para su debut del próximo sábado ante Chile, agregó.

Ecuador, que se concentrará en la ciudad colombiana de Pereira, forma parte del Grupo B con Chile, Colombia, Venezuela y Argentina.

"Me siento un novato cada vez que voy a empezar un campeonato de estos y con toda la energía" para encarar este campeonato tan importante "que nos permita darnos el lujo de poder jugar una olimpiada", remarcó Célico.

El estratega se lamentó de no poder contar con varios jugadores que no fueron cedidos por sus respectivos clubes, aunque enfatizó que no es un pretexto porque lleva a Colombia jugadores de alto nivel como los que provienen del Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana del 2019.

Para Célico, lo mejor es el entusiasmo y el ánimo de los jugadores para hacer bien las cosas. "Ellos -dijo- saben lo que es ganar algo y lo que es el caminar por la calle y recibir el reconocimiento y el cariño de su gente".

El poder dar a los ecuatorianos esa "alegría de entrar a una olimpiada, es algo que no se le van a sacar jamás en su vida" y que tiene "más valor que el dinero", remarcó el técnico.

El estratega argentino también aprovechó para dar su opinión sobre los rivales de Ecuador en el Grupo B.

"Chile tiene toda la influencia del bielsismo", la impronta que dejó Marcelo Bielsa con un esquema 4-3-3 "muy invasivo por las bandas, con asociaciones de laterales y puntas".

Venezuela "tiene hoy un cambio rotundo en su función por la salida de Rafael Dudamel", con una estructura 4-4-2 ya establecida, ligada al contragolpe, con jugadores fuertes y técnicamente buenos.

Célico también alabó al fútbol colombiano, "que no deja de lado la lateralidad en el movimiento del balón", con la creación de espacios a partir del juego, con un buen trato de la pelota y "jugadores técnicamente buenos" y "dos extremos muy rápidos" y "peligrosos".

De Argentina aseguró que "ha redireccionado el trabajo" en las inferiores y sostiene una estructura que combina la parte física y la técnica, sin dejar de lado su habitual 4-2-3-1, transformado con una línea de tres, para crear un "equipo muy fuerte".

Los jugadores John Jairo Sánchez y Alvaro Preciado también comentaron sobre sus anhelos en el torneo. "Chile es un rival muy complicado, aunque los ecuatorianos sabremos contrarrestar el ataque de ellos", aseguró Sánchez.

"Ecuador siempre busca ser protagonista y de la mano de Célico esperamos que (la idea) nos salga bien", añadió Preciado.

- Plantilla de 22 jugadores de Ecuador para el Preolímpico:

León Chalá, Alvaro Preciado, Wellington Ramírez, Gustavo Cortez, Antonhy Landazuri, Jackson Porozo, John Sánchez, Luis Segovia, Jordy Alcívar, Wilter Ayoví, Alexander Bolaños, Renny Cabezas, José Cifuentes, Alan Franco, Freddy Mina, Sergio Quintero, Jordan Rezabala, Bryan rivera, Exon Vallecilla, Alejandro Cabeza, Leonardo Campana y Johan Mina.